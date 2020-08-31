Ученые обнаружили коронавирус-мутант 

Индонезийские ученые выяснили, что почти половина всех зараженных коронавирусом людей в стране являются носителями нового, ранее не изученного штамма инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на издание The Star. По словам экспертов, вирус-мутант активнее передаётся от человека к человеку.

Специалисты-вирусологи назвали новый штамм коронавируса «Мутация D614G». Руководитель Института молекулярной биологии им. Эйкмана Амин Соебандрио подчеркнул, что, согласно исследованиям, более 40% пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 оказались заражены видоизмененной инфекцией. Он подчеркнул, что мутация способствует более быстрой передаче вируса, однако точных данных, что она провоцирует более сложное протекание болезни, пока нет.

Ранее, как сообщал "Рамблер", вьетнамские ученые выявили коронавирус-мутант у гостей и жителей города Дананг. Предполагается, что новый вид инфекции в страну завезли нелегальные мигранты. Вирус характеризуется более высокой скоростью распространения, а также более агрессивным влиянием на организм инфицированного человека. После обнаружения нового штамма коронавируса власти Вьетнама приняли решение приостановить авиасообщение с Данангом на 15 дней, чтобы предотвратить распространение инфекции.