8,16 км в секунду: крупный астероид спешит к Земле

Крупный астероид размером с высотное здание пролетит мимо Земли в День знаний. По оценкам ученых, космическое тело не представляет угрозы для планеты.

Астероид размером с высотное здание приближается к Земле и должен пролететь мимо планеты на минимальном расстоянии 1 сентября. Об этом говорится в сообщении Центра исследований объектов околоземного пространства (CNEOS) NASA

Пока параметры астероида точно не изучены, по предварительным оценкам размеры космического тела составляют от 22 до 49 метров. Он пролетит на расстоянии 76 тыс. километров (среднее расстояние до Луны составляет 380 тыс. километров).

«Столкнется ли астероид с Землей? Нет! Близкий пролет астероида 2011 ES4 — близкий по астрономическим меркам, однако он не несет реальной угрозы столкновения с Землей. Эксперты по планетарной защите ожидают, что он безопасно пролетит на расстоянии 45 тыс. миль во вторник 1 сентября», — говорится в сообщении NASA.

По оценкам специалистов, астероид летит в космическом пространстве со скоростью 8,16 километров в секунду. Расчеты показывают, что это космическое тело сближается с нашей планетой раз в девять лет. В последний раз, когда он проходил на минимальном расстоянии, астрономы наблюдали его в течение четырех дней.

Астероид 2011 ES4 был открыт астрономами весной 2011 года, он относится к так называемой группе аполлонов. Это астероиды, чьи орбиты пересекают земную орбиту с внешней стороны. Эта группа была названа в честь своего первого открытого представителя — астероида (1862) Аполлон, который был обнаружен в конце апреля 1932 года, ему присвоили имя одного из важнейших древнегреческих богов, символизирующего Солнце.

К настоящему времени астрономы обнаружили в околоземном пространстве около 8 тыс. астероидов, размеры которых превышают 140 м. По оценкам экспертов NASA, такие небесные тела относятся к категории потенциально опасных. Общее число крупных астероидов в околоземном пространстве может достигать 25 тысяч.

«Потенциально опасные астероиды в настоящее время определяются на основе параметров, которые определяют способность астероида к близкому пролету мимо Земли. Точнее, все астероиды с минимальным расстоянием пересечения орбиты 0,05 астрономических единицы или меньше и абсолютной звездной величиной 22 рассматриваются как потенциально опасные», — указано в определении NASA.

Каждый пролет подобного астероида астрономы используют для наблюдения за ним, что помогает исследовать его структуру и предположить особенности его происхождения.

Ранее мировые СМИ сообщали, что 3 ноября, за день до всеобщих выборов в США, мимо Земли пролетит небольшой астероид диаметром от двух до четырех метров.

Вероятность столкновения не превышает и половины процента. Этот астероид впервые был обнаружен Паломарской обсерваторией (штат Калифорния) в 2018 году. Он не является потенциально опасным для землян объектом. Согласно расчетам, 2018VP1 совершает полный оборот вокруг Солнца за два года и относится к группе околоземных астероидов-аполлонов.

Недавно палеонтологи пришли к выводу, что вода на Земле могла появиться благодаря падению комет и астероидов, которые содержали на своей поверхности большое количество водорода, сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.

«Мы показали, что они могли доставить на Землю как минимум в три раза больше водорода, чем есть в молекулах воды в океанах нашей планеты», — пишут исследователи из Франции и США.

Как отмечают ученые, обилие воды на планете стало возможным из-за частых астероидных бомбардировок, которые приносили на Землю большое количество водорода и, вероятно, органики. Благодаря сложным химическим реакциям на Земле стали появляться моря и океаны уже на первых этапах ее существования.

Чтобы подтвердить свою теорию, ученые надеются получить с различных небесных тел образцы первичной материи Солнечной системы. В ближайшее время их должны доставить на Землю космические аппараты «Хаябуса-2» и OSIRIS-REx.