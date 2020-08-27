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В России найден новый вид опасного клеща 

News.ru 1 час назад
В России найден новый вид опасного клеща
Фото: РИА Новости
Учёные Томского государственного университета нашли ранее не встречающегося на территории России клеща. Насекомое семейства Macronyssidae было обнаружено в Дагестане.
Впервые этот вид клеща был изучен и описан в Германии. Клещ паразитирует на летучих мышах и является переносчиком болезней, потенциально опасных для людей.
Открытие биологи сделали в ходе исследований рукокрылых. Свои образцы эксперты собирали в Самурском заказнике Дагестанского государственного природного заповедника в прибрежных пойменных вечнозеленых лесах дельты реки Самур, в Кизилюртовском районе (Шайтан-Казак), Аграханском заказнике (Кизлярский район) и других местах.
Как рассказали в ТГУ, клещ Macronyssus leislerianus ассоциирован с летучей мышью малой вечерницей, которая достаточно широко распространена на территории европейской части России. Семейство, к которому относится найденный клещ, является переносчиком целого ряда возбудителей инфекций, в том числе бартонеллы, боррелии, риккетсии, а также других инфекций и паразитов, пишет International Journal of Acarology.
Как сообщал NEWS.ru, 24 июня в Новосибирской области был зарегистрирован первый в 2020 году случай гибели от клещевого энцефалита. Скончалась женщина. Погибшей было 64 года, она не была привита от клещевого энцефалита и страдала тяжёлой сопутствующей патологией.
Клещи являются носителями вирусной инфекции — клещевого энцефалита, который вызывает лихорадку, интоксикацию и поражение серого вещества головного мозга и/или оболочек головного и спинного мозга (менингит и менингоэнцефалит). Заболевание может привести к стойким неврологическим и психиатрическим осложнениям и летальному исходу. Носителями вируса по статистике являются шесть клещей из ста (при этом заболеть от заражённой особи могут от 2 до 6 процентов укушенных людей) в зависимости от региона.
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Наука , Наука и техника , Республика Дагестан , Самур
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