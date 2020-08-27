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Ученый назвал причину долголетия японцев 

Газета.Ru 1 час назад
Названа причина долголетия японцев
Фото: Reuters
Глава Центра изучения общества и здоровья в Национальном центре исследований онкологии Японии Сеитиро Цуганэ рассказал о причинах долголетия японцев. Об этом сообщает РИА "Новости".
Он отметил, что секрет состоит в рационе граждан страны, который потребляют много рыбы и морепродуктов. По его словам, в меню японцев также входит много растительной пищи, при этом в нем практически отсутствуют сладкие напитки.
Ученый подчеркнул, что каждый из этих пунктов влияет на снижение риска ряда серьезных заболеваний.
Цуганэ добавил, что бобовые в ферментированном виде снижают риск образования онкологии в области груди, предстательной железы, а также препятствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
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Наука , Наука и техника , Япония
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