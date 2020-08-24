Можно ли подцепить коронавирус в самолете

Риск заражения COVID-19 во время полета на самолете может быть преувеличен, считают немецкие ученые. Однако не все специалисты с ними согласны.

Полеты на самолете во время пандемии коронавируса могут быть не так уж и опасны, считают немецкие ученые из Франкфуртского университета имени Иоганна Вольфганга Гете. В статье в журнале JAMA Network Open они описали один из рейсов, во время которого произошла передача инфекции — и масштабы передачи оказались не такими угрожающими, как представлялось ранее. Однако многие специалисты относятся к занижению рисков скептически и рекомендуют не забывать про меры защиты на борту.

Полет на самолете во время пандемии считается рискованным мероприятием — на протяжении нескольких часов люди, среди которых могут быть больные, находятся в опасной близости друг от друга, а система кондиционирования разносит воздух, где могут быть вирусные частицы, по всему салону. Однако на практике опасность может быть не такой выраженной, считают авторы работы.

9 марта 2020 года из Тель-Авива во Франкфурт прилетел самолет со 102 пассажирами на борту. 24 из них были из одной туристической группы. За неделю до полета они контактировали с менеджером отеля, у которого позже обнаружилась коронавирусная инфекция. Ни у кого из членов группы на момент полета она не была диагностирована, никто из них в самолете не надевал маску. Продолжительность полета составила 4 часа 40 минут.

Когда самолет прибыл во Франкфурт, исследователи взяли у членов группы мазки из горла на коронавирус. Через 4-5 недель они также связались с остальными пассажирами и расспросили их о полете, о том, контактировали ли они с зараженными SARS-COV-2, нет ли у них симптомов. Тем, у кого они были, и тем, кто сидел в пределах двух рядов от членов группы, исследователи предложили тест на антитела к коронавирусу.

Из 24 членов группы положительный результат на SARS-COV-2 оказался у семи.

У четверых из них во время полета были симптомы инфекции, у двоих появились позже, у одного болезнь прошла бессимптомно. Среди 13 пассажиров, сдавших кровь на антитела к коронавирусу, заразились лишь двое. Оба сидели в задней части самолета, поблизости от зараженных членов группы.

До сих пор единственным известным случаем заражения нескольких людей на борту самолета был рейс из Великобритании во Вьетнам 2 марта. Там больной пассажир заразил 14 других пассажиров и одного члена экипажа.

Вероятно, дело в фильтрации воздуха, считают исследователи. Воздух в самолете обновляется каждые 2-3 минуты, а фильтры удерживают более 99% частиц, которые в нем находятся.

«У этого исследования было несколько ограничений, — отмечают авторы работы. — Мы не получили информацию об экипаже самолета и не смогли связаться со всеми пассажирами, получить от них результаты тестов на антитела. Возможно, случаев заражения было больше, но они остались необнаруженными».

Рииск заразиться на борту самолета весьма низок, особенно если соблюдать меры безопасности, уверен профессор статистики Арнольд Барнетт из Массачусетского технологического института. Он подсчитал, что при ношении масок риск заразиться в самолете с тремя креслами в ряду составляет всего 1:4300. Если же среднее место свободно, он падает до 1:7700.

«Во время пандемии многое стало более опасным, и полеты — не исключение, — говорит он. — Но чтобы заразиться, нужно три фактора. На борту самолета должен быть заразный пациент с COVID-19. Если он в маске, она должна каким-то образом не справиться с предотвращением передачи инфекции. И пациент должен быть достаточно близко к вам, чтобы передать вирус».

Риск несколько выше для людей, сидящих у прохода, чем для тех, кто сидит у окна. Основная опасность исходит от людей, которые сидят в одном ряду, и в меньшей степени — от тех, кто сидит впереди или позади. Однако разница невелика, отмечает Барнетт.

Дополнительной мерой защиты может стать специальный прозрачный щиток, закрывающий лицо. Так вирусным частицам будет сложнее попасть на кожу и слизистые. Некоторые авиакомпании даже вводят эту меру для пассажиров в качестве обязательной.

Однако такие оптимистичные оценки могут быть связаны не столько с действительно низким риском, сколько с проблемами методологии исследований.

Чтобы отследить передачу вируса во время полета, необходимо скоординировать совместную работу департаментов здравоохранения нескольких стран, а также подтвердить, что заражение произошло именно в самолете.

Кроме того, количество перелетов и число людей, которые допускаются на борт самолета, сейчас намного ниже, чем до пандемии. По мере того, как людей в самолетах будет становиться больше, риски передачи инфекции будут расти, подчеркивает инфекционист Лин Чен. Трудно предсказать, как будет развиваться ситуация с передачей COVID-19 на борту самолета в ближайшие месяцы, говорит он.

Кроме того, даже без учета заражений на борту, самолеты способствуют распространению инфекции, перевозя зараженных из одной страны в другую.

Специалисты подчеркивают, что пассажирам во время полета необходимо соблюдать все меры предосторожности — надевать на борту маски, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.