Спасительное селфи: как обнаружить болезнь сердца

Китайские ученые придумали, как диагностировать болезни сердца по селфи. Новый алгоритм способен выявить проблемы с сердцем по внешним признакам и предупредить пациента о рисках. Полноценного обследования, впрочем, он не заменит.

Специалисты Китайской академии наук разработали алгоритм, способный по селфи выявить проблемы с сердцем. Подробнее об этом рассказывается в статье в журнале European Heart Journal. Такая мера, разумеется, не заменит поход к врачу, но позволит вовремя обратить внимание на проблемы и обратиться к специалисту.

«Наша конечная цель — разработать приложение для людей с повышенным риском развития болезней сердца, которым бы они могли пользоваться до похода к врачу», — говорит профессор Чжэ Чжэнь, один из авторов исследования.

Авторы работы сосредоточились на специфических факторах, которые могут проявляться при болезнях сердца. К таким факторам относятся, например, седые или истончающиеся волосы, морщины, складки в ушной раковине, ксантелазма (подкожные отложения холестерина, иногда встречающиеся на веках) и роговичная дуга (отложения жира и холестерина в виде бело-голубых, серых или голубых непрозрачных колец на внешних краях роговицы).

Для обучения нейросети исследователи отобрали фото лиц почти 6 тыс. пациентов. Кроме фотографий они использовали также их демографические данные и записи из медкарт.

Чувствительность алгоритма (доля правильно определенных случаев болезни) составила 80%, специфичность (доля правильно определенных здоровых людей) — 54%. Исследователям удалось добиться результатов лучших, чем при использовании некоторых современных методов первичной диагностики.

В первую очередь алгоритм ориентирован на выявление ишемической болезни сердца — состояния, при котором нарушается кровоснабжение миокарда из-за поражения коронарных артерий. В развитых странах ишемическая болезнь сердца — одна из основных причин утраты трудоспособности и смертности среди населения.

«Насколько нам известно, это первая работа, демонстрирующая, что искусственный интеллект можно использовать для анализа лиц с целью выявления сердечных заболеваний, — отмечает Чжэнь. — Это шаг на пути к разработке инструмента, который можно было бы либо использовать для оценки риска сердечных заболеваний в клиниках, либо предоставить пациентам как инструмент первичной диагностики».

Исследователям еще предстоит решить ряд вопросов, связанных с совершенствованием алгоритма, а также рисками утечки информации о состоянии пациентов.

«Этические вопросы при разработке и применении новых технологий имеют ключевое значение, — отмечает Чжэнь. — Мы считаем, что при дальнейшей работе следует обращать внимание на конфиденциальность и другие факторы, чтобы алгоритм использовался только в медицинских целях».

Исследователи отмечают, что в настоящее время алгоритм находится в стадии разработки, необходимо усовершенствовать его и протестировать на более крупных группах, включающих представителей разных национальностей.

Ранее ученые из Вашингтонского университета разработали мобильное приложение, которое позволит людям с помощью селфи проводить самостоятельный скрининг на рак поджелудочной железы и другие заболевания.

Приложение BiliScreen использует камеру смартфона, специальные алгоритмы обработки видеоинформации и инструменты машинного обучения для того, чтобы фиксировать повышенное содержание билирубина в склере, или белковой оболочке глаза.

«Проблема рака поджелудочной железы в том, что к тому времени, когда у пациента появляются симптомы, зачастую уже поздно, — пояснил Алекс Мариакакис, автор исследования. — Мы надеемся, что если люди смогут проходить этот несложный тест раз в месяц, находясь у себя дома, кому-то удастся поймать болезнь достаточно рано, чтобы пройти лечение, которое может спасти их жизни».

Современные способы оценки уровня билирубина основаны на заборе крови, такие тесты обычно не проводятся до тех пор, пока нет причин для беспокойства. При этом они требуют квалифицированных профессионалов и не годятся для частого скрининга. BiliScreen же представляет собой простой в использовании неинвазивный инструмент, который может напомнить о необходимости обратиться к врачу.

По словам врачей, у взрослых людей склера более, чем кожа, чувствительна к изменению уровня билирубина, который может быть предвестником рака поджелудочной железы, гепатита и синдрома Жильбера.