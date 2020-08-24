Млечный Путь оказался кишащим загадочными планетами 

Астрономы Университета штата Огайо пришли к выводу, что в Млечный Путь кишит загадочными планетами-изгоями, свободно странствующими в космическом пространстве и превосходящими по количеству общее число звезд в галактике. Это, по мнению специалистов, способен определить будущий космический телескоп Nancy Grace Roman, который предназначен для изучения пока не ясных механизмов формирования таких небесных тел. Статья исследователей опубликована в журнале The Astronomical Journal.

Запуск новой космической обсерватории запланирован на ближайшие пять лет. Поиск планет-изгоев будет осуществляться методом гравитационного микролинзирования. Подход основан на выявлении эффекта искривления и усиления света звезд из-за гравитационного поля оказывающихся на его пути объектов, включая планеты. Гравитационные микролинзы позволяют космическому телескопу обнаруживать трудно различимые небесные тела, находящиеся в тысячах световых лет от Земли, что недоступно для других методов.

Ученые оценили, что телескоп Nancy Grace Roman способен идентифицировать планеты-изгои, масса которых равна или превышает массу Марса. Это делает инструмент в десять раз чувствительнее наземных телескопов, с помощью которых были обнаружены первые планеты-изгои. Поиск небесных тел будет проводиться в регионе Млечного Пути, охватывающем 24 тысячи световых лет между Солнцем и центром галактики.

Согласно гипотезе, планеты-изгои изначально формируются в газовых дисках молодых звезд, однако из-за гравитационного взаимодействия с другими планетами или проходящими поблизости звездами они оказываются выброшенными за пределы своих солнечных систем. Новый космический телескоп позволит узнать детали этого процесса.