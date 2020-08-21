У муравьев обнаружили карьерные возможности 

Индийские прыгающие муравьи могут из рабочего стать королевой, продлив при этом свою жизнь и поменяв индивидуальность.

Большинство муравьев живут в колониях, где за каждой особью закреплены четко определенные роль и функции. Рабочие, например, строят муравейник и содержат его в чистоте. И в каждом муравейнике есть королева, откладывающая яйца, из которых появляются новые муравьи. Когда из яйца появляется новая королева, она вместе с группой рабочих покидает муравейник, чтобы основать новый.

Но, как выяснили биологи из Университета Пенсильвании, у индийских прыгающих муравьев (Harpegnathos saltator), все происходит по-другому. В случае, если королева умирает, муравьи не ждут, когда появится новая, а вместо этого один из рабочих становится гамэргатом, то есть заменяет собой королеву и начинает откладывать яйца.

Однако это не главное, что удалось выяснить ученым. Исследуя гамэргатов, чтобы понять, как именно происходит трансформация из рабочего в королеву, они выяснили, что после этого превращения продолжительность жизни сделавшего «карьеру» муравья значительно удлиняется — с семи месяцев до трех лет.

Но на этом открытии американские биологи тоже не остановились и решили исследовать мозг гамэргатов сравнив распределение нейрональных и глиальных клеток мозга до и после трансформации Обнаружилось, что после превращения в мозгу муравьев происходит рост нейроэпитеальных клеток, что помимо прочего сказывается на их индивидуальности — они начинают вести себя как настоящая королева.

Причем, по мнению ученых, эти клеточные изменения в мозге являются также и причиной увеличения продолжительности жизни. Чтобы выяснить это, они повредили мозг нескольких муравьев, решив посмотреть, что дальше произойдет. Оказалось, что после повреждения мозг гамэргатов сильнее активирует ген Mmp1, чем мозг обычных рабочих. Авторы исследования говорят, что это демонстрирует их способность восстанавливать повреждения и таким образом ведет к более продолжительной жизни.