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Ученые предположили наличие у Солнца звезды-близнеца 

Газета.Ru 4 часа назад
Куда делся близнец Солнца?
Фото: cfa.harvard.edu
В Солнечной системе изначально были два Солнца. Такую гипотезу выдвинули американские ученые, присмотревшись к странностям на окраине Солнечной системы.
Необычное строение окраин Солнечной системы натолкнуло ученых на идею о том, что в далеком прошлом наше Солнце имело брата-компаньона. Такое соседство могло бы объяснить высокую плотность вещества у границ Солнечной системы сегодня и наличие гипотетической планеты X, которую ученые безуспешно пытаются найти уже несколько лет.
К таким выводам пришел известный астрофизик Абрахам Лёб из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики со своим студентом Амиром Сиражем, которые опубликовали исследование в статье в журнале The Astrophysical Journal Letters.
Так называемое Облако О́орта — самая удаленная сферическая часть Солнечной системы, располагающаяся гораздо дальше всех планет и находящегося за ними Пояса Койпера. Считается, что облако Оорта является вместилищем большинства долгопериодических комет. Внутренняя граница облака расположена примерно в тысяче астрономических единиц (расстояние от Земли до Солнца) от Солнца, а внешние части могут простираться до 100 тыс. а.е.
Эта область заполнена миллиардами, возможно, триллионами каменных и ледяных тел, оставшихся с эпохи зарождения Солнечной системы.
До настоящего времени компьютерное моделирование не смогло объяснить обилие объектов и вещества в облаке Оорта и его части, называемой рассеянным диском, населенным транснептуновыми объектами. Таким образом, происхождение облака Оорта остается для астрономов «неразрешенной загадкой».
В своей статье Лёб дает объяснение — наличие в прошлом второго «Солнца». «Звездный компаньон Солнца должен был увеличить вероятность захвата объектов из исходного скопления, — пояснил Лёб изданию Gizmodo. — Солнце с компаньоном действовали, как рыболовная сеть, захватывавшая гравитацией объекты, пролетавшие мимо одной из звезд и быстро терявшие энергию».
Считается, что звезды рождаются из протозвездных облаков, образуя скопления, отдельные звезды которого разлетаются под действием давления излучения и гравитационных сил галактики.
По той же причине, считают ученые, близнец Солнца, образовавшийся одновременно с ним, мог улететь в межзвездное пространство.

«Популярная теория связывает происхождение облака Оорта с обломками, оставшимися после образования Солнечной системы — тела были рассеяны планетами на большие расстояния, — отметил Лёб. — Однако эта модель с трудом объясняет наблюдаемое соотношение числа объектов в плоской и сферической части облака. Наша же модель может объяснить это соотношение»

По расчетам астрономов, чтобы эффективно захватывать вещество, обе звезды должны были иметь примерно одинаковую массу и отстоять друг от друга на 1000 астрономических единиц.

«То, что Солнце могло начать жизнь, как двойная система — вполне правдоподобно, -— считает Константин Батыгин, профессор планетологиии Калифорнийского технологического института, известный своим предположением о существовании в Солнечной системе таинственной Девятой планеты. — На самом деле наблюдения за молодыми звездными скоплениями показывают, что большая часть солнцеподобных звезд рождается группами, рассеиваясь позднее».

По мнению авторов статьи, потеря компаньона была, скорее всего, связана с пролетом поблизости другой звезды или звезд. Однако произойти это должно было уже после захвата Солнечной системой своих внешних объектов — облака Оорта, и возможно, Девятой планеты. Предположение о существовании этой гигантской планеты во внешней части Солнечной системы было высказано Батыгиным и его коллегой Майком Брауном в 2016 году. Предполагалось, что этот газовый гигант образовался во внутренней части Солнечной системы, однако был выброшен наружу, например подойдя слишком близко к Юпитеру.

«Загадка происхождения не только включает в себя облако Оорта, но и удаленные транснептуновые объекты, такие как возможная Девятая планета, — указал Лёб. — Непонятно, откуда они взялись, а наша модель предсказывает, что там должно быть больше объектов с наклонением орбиты, как у Девятой планеты».

«Сираж и Лёб выдвинули новую идею о ранней истории Солнечной системы и предложили новый интересный взгляд на возможное происхождение гипотетической Девятой планеты, — говорит Джеймс Анвин, физик из Иллинойсского университета в Чикаго, не участвовавший в исследовании. — Отмечу, что авторы предложили проверяемую гипотезу об избытке карликовых планет, и будет интересно увидеть, будут ли они подтверждены будущими наблюдениями».

Лёб знаменит своими часто полуфантастическими гипотезами, которые нередко обращают на себя внимание в научном мире. Ученый известен, к примеру, своими катастрофическими прогнозами относительно будущего Земли. В мае 2017 года Лёб с двумя другими астрофизиками раскритиковал инфляционную модель вселенной — популярную сегодня теорию, описывающую физическое состояние и расширение Вселенной на ранней стадии Большого взрыва.
Однако в последнее время, по-видимому, он переключился на проблемы эволюции Солнечной системы — всего месяц назад в своей статье он предположил, что на месте таинственной Девятой планеты может скрываться небольшая черная дыра.
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Наука , Статьи , Абрахам Леб , Константин Батыгин , Майк Браун
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