Раскрыта опасность писсуаров при коронавирусе

Общественные писсуары могут стать причиной заражения COVID-19, выяснили китайские ученые. При смыве воды микрокапли, в которых могут быть вирусные частицы, поднимаются в воздух за считаные секунды и могут оседать на поверхностях и попадать в дыхательные пути. Авторы работы рекомендуют надевать маску при пользовании писсуаром.

Поход в общественный туалет может стать причиной заражения COVID-19, предупреждают китайские ученые из Университета Янчжоу. Смыв воды приводит к выбросу в воздух микрокапель, в которых могут содержаться вирусные частицы. Если такие капли попадут в легкие или на слизистую, это может привести к заражению. Подробнее об этом исследователи рассказали в статье в журнале Physics of Fluids.

Известно, что при смыве воды в унитазе микрокапли поднимаются вверх и оседают на поверхностях и предметах. Вирус, содержащийся в них, потенциально способен заразить следующего, кто воспользуется унитазом, или же осесть на поверхностях и позже попасть в организм через прикосновения к ним.

«Сильная турбулентность, вызванная смывом, поднимает в воздух вирусные частицы, которые находятся в унитазе, — пишут авторы работы. — Это значит, что может произойти заражение SARS-COV-2.

Что еще хуже, два из новых подтвержденных случаев COVID-19 в Пекине связаны с заражением в общественном туалете, что на практике показывает его опасность».

Наблюдения за больными COVID-19 показали, что вирус может сохраняться в моче. Насколько он при этом заразен, пока неизвестно, но ученые рекомендуют избегать контактов с мочой зараженных.

Исследователи использовали методы вычислительной гидродинамики, чтобы узнать, как распространяются микрокапли при смыве воды в писсуарах. С помощью компьютерного моделирования они отслеживали движение частиц воды и установили, что более 57% из них выбрасываются за пределы писсуара. Кроме того, если в обычном унитазе микрокапли при смыве поднимаются до уровня бедра в течение примерно 35 секунд, в писсуаре это происходит всего за 5,5 секунды.

«Скорость подъема частиц воды в писсуаре намного выше, чем в унитазе», — говорит Сяньдун Лю, один из авторов работы.

Писсуары часто устанавливаются в густонаселенных районах, что представляет большую проблему для здоровья населения, отмечают ученые.

Работа показывает, насколько важно носить маску в общественных местах, в том числе и в туалетах.

«Из нашей работы можно сделать вывод, что смыв воды в писсуарах действительно способствует распространению бактерий и вирусов, — поясняет Лю. — Ношение маски в общественных туалетах во время пандемии должно быть обязательным, и для предотвращения распространения COVID-19 срочно необходимы меры по борьбе с распространением микрокапель».

«Потенциально, капли могут осесть на других поверхностях, к которым вы прикасаетесь — дверных ручках, кранах, — добавляет вирусолог Чарльз Герба. — Кроме того, что-то могло остаться от человека, который пользовался писсуаром до вас. Вы потенциально можете вдохнуть микрокапли с вирусными частицами».

Большинство людей не знают, что SARS-COV-2 способен попадать в кал и мочу, отмечает Герба. Но этот факт подтвержден рядом исследований.

«Вероятно, многие упускают из виду попадание вируса в мочу, — отмечает он. — В нее попадают вирус Зика, вирус оспы. Но удивительно, что респираторный вирус тоже на это способен».

Ранее специалисты из этого же университета выяснили, насколько опасны обычные унитазы. Компьютерное моделирование показало, что микрокапли, образующиеся при смыве, способны подниматься на метр в высоту и держаться в воздухе до 60 секунд. За это время воздушные потоки могут распространить их по всему помещению и даже вынести за его пределы.

Часть из них оседала в чаше или на внутренней стороне ободка, но до 60% беспрепятственно поднимались вверх.

Соответственно, частицы вируса, попавшие в унитаз с мочой и калом, имели возможность распространиться вокруг и привести к заражению тех, кто воспользуется туалетом после больного.

Поэтому авторы работы настоятельно рекомендуют опускать крышку, прежде чем нажать на кнопку смыва.

Это убережет посетителей туалета от заражения не только коронавирусом, но и иными вирусами и бактериями, которые могут передаваться через фекалии.