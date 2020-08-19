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Белоруссия в огне. Главное

«Это не победа»: спасет ли от ковида коллективный иммунитет

Газета.Ru
4 часа назад
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Иммунитет к коронавирусу нового типа выявили у 20% жителей семи российских регионов, сообщили в Роспотребнадзоре. Хотя в ВОЗ считают, что для победы над COVID-19 переболеть должны 60-80% населения, американские ученые не исключают, что достаточно и 50%. Близок ли мир к концу пандемии и стоит ли надеяться на коллективный иммунитет — «Газета.Ru» обсудила с иммунологами.
Бесполезная вакцина: «Этот вирус с нами навсегда»
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Иммунитет к коронавирусу нового типа обнаружили более чем у 20% жителей Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
В то же время, как заявлял директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, переболеть COVID-19 должны 60-80% населения – только тогда можно говорить о формировании коллективного иммунитета.
Он сомневается, что мир в скором времени достигнет таких показателей. В ходе брифинга ВОЗ Райан заметил, что коронавирус еще долго будет «жечь общество», прежде чем появится популяционный иммунитет.
Эпидемиологи Школы общественного здравоохранения университета Джона Хопкинса (США) также заявляли, что достижение коллективного иммунитета в этом году невозможно.
Мнение ученых основывается на статистике по заражению SARS-CoV-2 в разных странах – в большинстве случаев доля заболевших не превышала 2-4% населения. Только в таких крупных странах как Россия и США число жителей с иммунитетом составило 20-25%.
Вместе с тем, как пояснил Райан, сама идея достижения коллективного иммунитета противоречит здравому смыслу.
«И что бы мы тогда увидели? Переполненные больницы, много умерших людей», — пояснил он.
Терапевт-пульмонолог Марина Казакова в свою очередь напоминает о повторных случаях заражения.
«Мы пока точно не знаем, насколько стойкий формируется иммунитет после болезни, какая необходима концентрация антител, чтобы достоверно избежать повторного заражения», — сообщила она «Газете.Ru».
Ранее заведующий лабораторией в центре «Вектор» Ильназ Иматдинов также заявлял, что переболевшие пациенты приобретают антитела к коронавирусу всего лишь на несколько месяцев. Затем пациент снова может заразиться инфекцией.
Тем не менее, в интервью изданию The New York Times более десятка ученых заявили, что порог для формирования коллективного иммунитета может оказаться намного ниже — 50% и меньше.
«С математической точки зрения, коллективный иммунитет при таких очень низких показателях, безусловно, возможен, — считает эксперт по инфекционным заболеваниям из Вашингтонского университета в Сиэтле Карл Бергстром. — Но нужно понимать — это всего лишь наши лучшие предположения о том, как должны выглядеть эти цифры».
В то же время российские медики не соглашаются с иностранными коллегами. По их мнению, надеяться на переболевших коронавирусом и вовсе не стоит.
«Вряд ли мы добьемся коллективного иммунитета естественным путем», — отметила Марина Казакова.
Ее поддержала и иммунолог Мария Польнер.
«Говорить о победе над коронавирусом еще очень рано, если возможно так говорить вообще. Я склоняюсь к мнению, что этот вирус с нами навсегда», — сказала медик «Газете.Ru».
Она добавила, что снизить скорость его распространение можно единственным способом – проведением вакцинации.
«Хотя насколько стойким будет такой иммунитет, еще неизвестно. Это покажут масштабные клинические исследования, точных данных в настоящее время нет», — подчеркнула врач.
Слова Польнер подтвердила и иммунолог Елена Чурина.
«Вирус в популяции останется навсегда», — заявила эксперт.
В то же время она не поддерживает всеобщую вакцинацию.
«Даже если проведенная вакцинация, предположительно, привела к образованию антител, то они все равно находятся в системной циркуляции и никогда не успеют так быстро проникнуть в систему носоглотки. А вирус ведь размножается не в крови, а на слизистой», — пояснила медик «Газете.Ru».
Кроме того, РНК-вирусы быстро мутируют, отметила Чурина.
«Конверсия их генотипа и мутации, особенно коронавирусов, стремительна. Поэтом вакцина может просто оказаться бесполезной», — сказала она.
«Ничего не нужно ускорять искусственным путем. Это не победа, а естественный процесс эволюции вируса»,— заявила иммунолог.
С ней согласилась и терапевт Марина Казакова.
«Вся надежда только на то, что вирус самостоятельно исчезнет, как его предшественники. С помощью естественной мутации может снизиться способность к его передаче от человека к человеку», — сообщила она «Газете.Ru».
Как рассказала Польнер, обычно пандемии вирусов самостоятельно сходили на нет в течение одного-двух лет – то же самое может произойти и с коронавирусом.
«Конечно, бывает очень по-разному. Но чаще всего пандемии держатся год-два, потом могут затихать и спустя годы-десятилетия вызывать новые вспышки», — подчеркнула иммунолог.
Так, пандемия Эболы длилась весь 2014 год, вирус MERS был особо активен в 2012 году, птичий грипп исчез в течение двух лет в 2003-2004 годах, а с вирусом SARS удалось справиться за 2002 год.
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Наука,Статьи,Майкл Райан,Марина Казакова,Джон Хопкинс,ВОЗ,Газета.Ru,Республика Татарстан,Санкт-Петербург,Москва,Россия,Соединенные Штаты,
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