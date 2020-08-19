Бесполезная вакцина: «Этот вирус с нами навсегда»

Иммунитет к коронавирусу нового типа выявили у 20% жителей семи российских регионов, сообщили в Роспотребнадзоре. Хотя в ВОЗ считают, что для победы над COVID-19 переболеть должны 60-80% населения, американские ученые не исключают, что достаточно и 50%. Близок ли мир к концу пандемии и стоит ли надеяться на коллективный иммунитет — «Газета.Ru» обсудила с иммунологами.

Москвы, Иммунитет к коронавирусу нового типа обнаружили более чем у 20% жителей Татарстана Санкт-Петербурга , а также Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

В то же время, как заявлял директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан , переболеть COVID-19 должны 60-80% населения – только тогда можно говорить о формировании коллективного иммунитета.

Он сомневается, что мир в скором времени достигнет таких показателей. В ходе брифинга ВОЗ Райан заметил, что коронавирус еще долго будет «жечь общество», прежде чем появится популяционный иммунитет.

Эпидемиологи Школы общественного здравоохранения университета Джона Хопкинса США ) также заявляли, что достижение коллективного иммунитета в этом году невозможно.

Мнение ученых основывается на статистике по заражению SARS-CoV-2 в разных странах – в большинстве случаев доля заболевших не превышала 2-4% населения. Только в таких крупных странах как Россия и США число жителей с иммунитетом составило 20-25%.

Вместе с тем, как пояснил Райан, сама идея достижения коллективного иммунитета противоречит здравому смыслу.

«И что бы мы тогда увидели? Переполненные больницы, много умерших людей», — пояснил он.

Терапевт-пульмонолог Марина Казакова в свою очередь напоминает о повторных случаях заражения.

«Мы пока точно не знаем, насколько стойкий формируется иммунитет после болезни, какая необходима концентрация антител, чтобы достоверно избежать повторного заражения», — сообщила она «Газете.Ru».

Ранее заведующий лабораторией в центре «Вектор» Ильназ Иматдинов также заявлял, что переболевшие пациенты приобретают антитела к коронавирусу всего лишь на несколько месяцев. Затем пациент снова может заразиться инфекцией.

Тем не менее, в интервью изданию The New York Times более десятка ученых заявили, что порог для формирования коллективного иммунитета может оказаться намного ниже — 50% и меньше.

«С математической точки зрения, коллективный иммунитет при таких очень низких показателях, безусловно, возможен, — считает эксперт по инфекционным заболеваниям из Вашингтонского университета в Сиэтле Карл Бергстром. — Но нужно понимать — это всего лишь наши лучшие предположения о том, как должны выглядеть эти цифры».

В то же время российские медики не соглашаются с иностранными коллегами. По их мнению, надеяться на переболевших коронавирусом и вовсе не стоит.

«Вряд ли мы добьемся коллективного иммунитета естественным путем», — отметила Марина Казакова.

Ее поддержала и иммунолог Мария Польнер.

«Говорить о победе над коронавирусом еще очень рано, если возможно так говорить вообще. Я склоняюсь к мнению, что этот вирус с нами навсегда», — сказала медик «Газете.Ru».

Она добавила, что снизить скорость его распространение можно единственным способом – проведением вакцинации.

«Хотя насколько стойким будет такой иммунитет, еще неизвестно. Это покажут масштабные клинические исследования, точных данных в настоящее время нет», — подчеркнула врач.

Слова Польнер подтвердила и иммунолог Елена Чурина.

«Вирус в популяции останется навсегда», — заявила эксперт.

В то же время она не поддерживает всеобщую вакцинацию.

«Даже если проведенная вакцинация, предположительно, привела к образованию антител, то они все равно находятся в системной циркуляции и никогда не успеют так быстро проникнуть в систему носоглотки. А вирус ведь размножается не в крови, а на слизистой», — пояснила медик «Газете.Ru».

Кроме того, РНК-вирусы быстро мутируют, отметила Чурина.

«Конверсия их генотипа и мутации, особенно коронавирусов, стремительна. Поэтом вакцина может просто оказаться бесполезной», — сказала она.

«Ничего не нужно ускорять искусственным путем. Это не победа, а естественный процесс эволюции вируса»,— заявила иммунолог.

С ней согласилась и терапевт Марина Казакова.

«Вся надежда только на то, что вирус самостоятельно исчезнет, как его предшественники. С помощью естественной мутации может снизиться способность к его передаче от человека к человеку», — сообщила она «Газете.Ru».

Как рассказала Польнер, обычно пандемии вирусов самостоятельно сходили на нет в течение одного-двух лет – то же самое может произойти и с коронавирусом.

«Конечно, бывает очень по-разному. Но чаще всего пандемии держатся год-два, потом могут затихать и спустя годы-десятилетия вызывать новые вспышки», — подчеркнула иммунолог.