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Раскрыт механизм заражения COVID. Это ключ к лечению

Ura.Ru
33 минуты назад
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Ученые выяснили, что коронавирус проникает в здоровые клетки с помощью необычного шипа. Открытие может помочь в лечении вируса еще на стадии заражения, сообщают немецкие ученые из трех разных институтов и Европейской лаборатории молекулярной биологии.
Ключ к лечению: раскрыт механизм заражения COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Коронавирус прикрепляется к здоровым клеткам и перемещается в организме при помощи S-белка или шипа, рассказывают «Известия» об исследованиях. В отличие от шипов других вирусов, этот оказался гибким и покрыт гликанами.
«Эти цепи [гликанов] обеспечивают своего рода защитную оболочку, которая скрывает спайки от нейтрализующих антител», — приводит слова ученых журнал Since.
Если исследователи подберут препарат против гликанов, то смогут устранить защиту вируса. В таком случае с инфекцией можно будет бороться еще на стадии заражения.
19 августа люди, которые перенесли коронавирус, составили топ-10 его последствий. После болезни все пациенты жалуются на постоянную усталость и еще несколько симптомов.
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Наука,Наука и техника,газета "Известия",
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