Ключ к лечению: раскрыт механизм заражения COVID-19

Ученые выяснили, что коронавирус проникает в здоровые клетки с помощью необычного шипа. Открытие может помочь в лечении вируса еще на стадии заражения, сообщают немецкие ученые из трех разных институтов и Европейской лаборатории молекулярной биологии.

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Коронавирус прикрепляется к здоровым клеткам и перемещается в организме при помощи S-белка или шипа, рассказывают «Известия» об исследованиях. В отличие от шипов других вирусов, этот оказался гибким и покрыт гликанами.

«Эти цепи [гликанов] обеспечивают своего рода защитную оболочку, которая скрывает спайки от нейтрализующих антител», — приводит слова ученых журнал Since.

Если исследователи подберут препарат против гликанов, то смогут устранить защиту вируса. В таком случае с инфекцией можно будет бороться еще на стадии заражения.