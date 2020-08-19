Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Два небесных феномена попали на снимок NASA 

ТК «Звезда» 48 минут назад
Два небесных феномена попали на снимок NASA
Фото: NASA
У этих явлений разная природа, несмотря на то, что возникают они на примерно одинаковой высоте.
Два одновременно происходящих атмосферных феномена — северное сияние и свечение неба -запечатлели астронавты NASA.
Фотографию опубликовали в Instagram.
На изображении видно, как волнистые зеленые пучки северного сияния с красными вершинами, кажется, пересекают приглушенную красно-желтую полосу свечения. Восходящее солнце позади конечности Земли добавляет фотографии темно-синий цвет к горизонту.
Два самых красочных явления верхних слоев атмосферы сошлись в небе на рассвете 16 марта 2020 года. В это время МКС пролетала над южной Аляской. У этих явлений разная природа: свечение — это реакция кислорода, азота и других молекул, а северное сияние образуется от взаимодействия между энергией солнца и магнитным полем Земли.
Однако эти явления происходят на одинаковой высоте.
Видео дня. Пользователей соцсетей напугало видео с боевым роботом из Бахрейна
ТК «Звезда»: последние новости
Ученые сообщили о «взломе» генетического кода жизни Ученые сообщили о «взломе» генетического кода жизни Яйцо доисторического динозавра нашли на Кузбассе Яйцо доисторического динозавра нашли на Кузбассе Найден способ полного излечения герпеса Найден способ полного излечения герпеса
Наука , Наука и техника , NASA
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Врач перечислила самые распространенные травмы на протестах в Белоруссии
Врач перечислила самые распространенные травмы на протестах в Белоруссии
Лукашенко назвал условие новых выборов
Лукашенко назвал условие новых выборов
Стала известна реакция россиян на угрозу санкций из-за Белоруссии
Стала известна реакция россиян на угрозу санкций из-за Белоруссии
За сутки умерли 10 пациентов с коронавирусом
За сутки умерли 10 пациентов с коронавирусом
Видео
Танки и БМП преодолели реку Томь и попали на видео
01:37
Танки и БМП преодолели реку Томь и попали на видео
Армия
Опубликовано видео учений военных инженеров
01:42
Опубликовано видео учений военных инженеров
Армия
Появилось видео новых подробностей дела Ефремова
02:56
Появилось видео новых подробностей дела Ефремова
Общество
Сечин подарил Путину бутыль нефти и попал на видео
01:20
Сечин подарил Путину бутыль нефти и попал на видео
Политика
Вертолеты для больных COVID-19 попали на видео
01:49
Вертолеты для больных COVID-19 попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео боевых учений в Забайкалье
00:57
Опубликовано видео боевых учений в Забайкалье
Армия
Опубликовано видео с места гибели в ДТП семьи из Волгограда
00:37
Опубликовано видео с места гибели в ДТП семьи из Волгограда
Опубликовано видео сильного пожара на заводе на севере Москвы
00:48
Опубликовано видео сильного пожара на заводе на севере Москвы
Белорусский министр сбежал от протестующих под крики «Позор!» и попал на видео
00:28
Белорусский министр сбежал от протестующих под крики «Позор!» и попал на видео
«Самая страшная авария» в мотогонках попала на видео
00:51
«Самая страшная авария» в мотогонках попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение