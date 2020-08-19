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Раскрыт механизм заражения коронавирусом 

Общественная служба новостей и ещё 8 6 часов назад
Раскрыт механизм заражения коронавирусом
Фото: Моя Москва.онлайн
Немецкие ученые завершили исследование, в результате которого им удалось открыть неизвестный прежде механизм попадания коронавируса в клетки организма, сообщает Science. Знаменитые «шипы» COVID-19 оказались гибкими. Раньше же считалось, что они твердые.
Вирусологи пришли к выводу, что белок-«шип» соединяется с целевой клеткой за счет гибкой ножки. У нее выделены три составные части: «бедро», «колено» и «голеностоп».
«Шипы» движутся по поверхности вируса, как воздушный шар на веревке. Подобным образом зараженная клетка ведет поиск и «стыковку» со здоровыми клетками.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что школы не готовы к учебному году после пандемии. Такое мнение высказал Геннадий Онищенко.
Сообщение Раскрыт механизм заражения коронавирусом появились сначала на ИА «Общественная служба новостей».
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