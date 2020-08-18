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Церий оказался способен бороться с кариесом 

Популярная механика 14 минут назад
Церий оказался способен бороться с кариесом
Фото: Популярная механика
Учёные из Американского химического общества (ACS) разработали наночастицы из соединений церия, которые останавливают рост вызывающих кариес микробов и не влияют на нормальную микрофлору ротовой полости.
Считается, что кариес возникает на поверхности зубов человека из-за размножения некоторых штаммов бактерии Streptococcus mutans и прочих микробов, которые формируют биоплёнку на зубах и выделяют большие количества кислоты в слюну и на поверхность эмали. Рост кислотности приводит к тому, что эмаль постепенно распадается и на поверхности зуба возникают микротрещины, внутри которых поселяются новые колонии бактерий. В результате зуб разрушается и образуется кариозная полость.
Этот процесс можно замедлить или даже остановить: для этого в пломбы добавляют различные наночастицы, которые уничтожают стрептококк и другие кариозные микробы. Однако опыты показывают, что у таких частиц есть потенциально неприятные или даже опасные побочные эффекты. Чтобы решить эту проблему и найти относительно безопасный способ избавиться от кариеса, учёные принялись исследовать свойства частиц из различных материалов с бактерицидными свойствами.
Наибольший интерес у них вызвали окись и соли церия, которые обладают сильными антиоксидантными свойствами и, предположительно, могут уничтожать различные болезнетворные микробы. Изготовив из этих соединений небольшое количество наночастиц разных размеров и формы, исследователи проверили, как они повлияют на рост культур Streptococcus mutans и других бактерий, которые обитают в ротовой полости человека.
Оказалось, что цериевые наночастицы замедлили рост кариесных микробов на 40%, при этом остальные представители микрофлоры не заметили их присутствия в питательной среде. Последующие наблюдения показали, что наночастицы не убивали микробы, а мешали им прикрепляться к поверхности пластиковых шариков и стенок сосудов и тем самым формировать биоплёнки.
Благодаря этому кариес не сможет начаться на поверхности зубов, а микробы не смогут выработать иммунитет к наночастицам. В ближайшее время учёные планируют проверить эффективность своей разработки в опытах на животных, создав новую версию наночастиц, которые будут оставаться стабильными при попадании в слюну. До этого учёные создавали наночастицы на основе серебра, окиси цинка и некоторых других веществ.
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Наука , Наука и техника
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