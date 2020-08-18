Ученые узнали, где впервые появились пингвины 

Ученые обнаружили, что климатические изменения, которые повлияли на некоторые повадки пингвинов, например, на ныряние и на выживание в холоде, позволили им мигрировать в более холодные регионы примерно 9 миллионов лет назад.

«Пингвины — единственное сохранившееся семейство нелетающих ныряющих птиц», — пишут авторы новой работы.

«В настоящее время насчитывается по меньшей мере 18 видов пингвинов, распространенных от полярных до тропических поясов в Южном полушарии. Но история их диверсификации и адаптации к этим разнообразным условиям остается спорной».

Чтобы наконец-то установить даты и место появления пингвинов, биолог Джулиана Вианна и ее коллеги проанализировали 22 секвенированных генома пингвинов 18 различных видов.

Анализ показал, что пингвины впервые появились у берегов Новой Зеландии и Австралии около 21,9 миллиона лет назад, в так называемую раннюю эпоху миоцена, а не в Антарктиде, как полагали эксперты. Исследователи обнаружили, что эти птицы расширили свой ареал позже, заняв более холодные районы вокруг Антарктического полуострова, а затем более теплые районы вдоль побережья Южной Америки.

Такие миграции были вызваны изменениями климата, а также усилением течения вокруг Антарктиды 11,6 миллиона лет назад. Команда также обнаружила признаки того, что пингвины эволюционировали, улучшив свою сердечно-сосудистую систему, что повлияло на их способность нырять и регулировать температуру тела. Это сильно сказалось на возможности птиц мигрировать в более холодные места. Ученые отмечают, что изначально тепловой минимум пингвинов был примерно 9°C, сейчас же императорские пингвины в Антарктиде подвергаются воздействию температур до -40°C.