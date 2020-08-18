Почему улыбается дом?

Люди видят очертания лиц в предметах благодаря эволюции, сообщают австралийские ученые. Когда окна дома или узор на обоях расположены как глаза и рот на человеческом лице, активируются те же механизмы мозга, что и при распознавании лиц. Исследователи надеются, что новые данные позволят лучше разобраться в заболеваниях, при которых распознавание лиц нарушено.

Парейдолия — зрительная иллюзия, при которой люди видят лица, фигуры людей и животных там, где их нет — в предметах, облаках, звездном небе, узоре на обоях. Один из известнейших примеров парейдолии — знаменитое «лицо» на Марсе. В качестве основы для иллюзии выступают элементы реальных объектов. Психически здоровые люди, как правило, понимают, что столкнулись со игрой воображения, при расстройствах психики же больные часто принимают парейдолии за реальность.

Газета.Ru

Когда мы видим лица в различных объектах, наш мозг использует те же механизмы, что и при распознавании лиц людей, выяснили австралийские ученые из Университета Нового Южного Уэльса. Исследование было опубликовано в журнале Psychological Science.

«В интернете пользователи собирают тысячи фотографий предметов быта, похожих на лица, — говорит доктор Колин Палмер, ведущий автор исследования. — Поразительная особенность этих объектов в том, что они не просто похожи на лица, но даже могут передать эмоции или социальное взаимодействие. Например, окна дома могут быть похожи на два глаза, смотрящие на вас, а болгарскиий перец — на счастливое лицо».

Однако почему возникает парейдолия? По словам доктора Палмера, чтобы ответить на этот вопрос, нужно обратить внимание на то, что включает в себя распознавание лица. Хотя все человеческие лица немного отличаются, пространственное расположение глаз и рта остается неизменным.

«Эта основная закономерность черт, определяющих человеческое лицо, к которой приспособлен наш мозг, — отмечает он. — Скорее всего, именно она приводит к парейдолии. Но распознать лицо значит не только заметить его присутствие. Нам также необходимо понять, кто этот человек, и получить с помощью его лица информацию — например, обратил ли они внимание на нас, счастлив ли он или расстроен».

Этот процесс задействует те части нашего мозга, которые специализируются на извлечении такого рода информации из зрительных образов. Исследователи задались вопросом, активируются ли эти же механизмы, когда мы сталкиваемся с парейдолией.

«Если вам много раз показывают изображения лиц, которые смотрят, например, влево, ваше восприятие со временем изменится — лица будут казаться более «правыми», чем они есть на самом деле, — объясняет Палмер. — По всей видимости, это отражает некий процесс привыкания в мозге: клетки, участвующие в определении направления взгляда, изменяют свою чувствительность, когда мы постоянно сталкиваемся с людьми, имеющими определенное направление взгляда».

Так, человек, который неоднократно видит лица, взгляд которых направлен был влево, при встрече со смотрящим прямо на него говорил, что глаза оппонента, напротив, скошены вправо.

«Мы обнаружили, что повторяющийся просмотр «парейдолийных» лиц, «взгляд» которых передавал определенное направление (например, объекты, которые, как казалось, смотрят влево), менял восприятие того, куда был направлен взгляд, — продолжает Палмер. — Это говорит о перекрытии нейронных механизмов, которые активны, когда мы испытываем парейдолию и смотрим на человеческие лица».

По словам исследователей, это происходит потому, что черты объекта активируют в мозге механизмы, которые предназначены для считывания информации с человеческих лиц.

«Парейдолия — это визуальная иллюзия, — говорит Палмер. — Мы знаем, что у объекта на самом деле нет сознания, но мы не можем не видеть в нем определенных характеристик, таких как направление взгляда, из-за механизмов в нашей зрительной системе, которые активируются, когда мы обнаруживаем нечто, похожее на черты лица».

Парейдолия, по всей видимости, продукт эволюции — она наблюдается и у других приматов. Распознавание лиц важно как в социальном плане, для взаимодействия с окружающими, так и, например, для обнаружения хищников поблизости. Хорошо развитая способность к распознаванию лиц может приводить к ложноположительному результату, поэтому и возникают подобные зрительные иллюзии и мы видим лица там, где их нет. Однако, как отмечает Палмер, лучше иметь слишком чувствительную систему распознавания лиц, чем недостаточно развитую.

Также он надеется, что данные о том, как мозг обрабатывает информацию о лицах, позволят больше узнать о когнитивных нарушениях, при котором распознавание лиц нарушено. В дальнейшем исследователи планируют подробнее изучить, какие механизмы мозга вовлечены в определение эмоций, направления взгляда и других особенностей лиц и как это работает у разных людей.