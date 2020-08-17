Почему мы видим «лица» в неодушевленных предметах

Если вы видите лицо в облаке или в кирпичной кладке на стене дома, вы не сошли с ума, просто вы испытываете парейдолию, или зрительную иллюзию. Именно она делает так, что в любом неодушевленном предмете, имеющем общие черты двух глаз и рта, можно увидеть смотрящее на нас лицо. Но почему так происходит?

По словам Колина Палмера, поведенческого нейробиолога из Университета Нового Южного Уэльса ( Австралия ), наш мозг приучен распознавать стандартный набор черт, присущих человеческому лицу, что и привлекает наше внимание к парейдолийным объектам. Что самое интересное — видеть лица там, где их нет, могут не только люди. В исследовании 2017 года было показано, что макаки-резусы также могут различать лица на неодушевленных предметах. А дальнейшие многочисленные исследования помогли ученым объяснить нейронные механизмы, лежащие в основе парейдолии у людей. Но ведь восприятие лица — это не только способность увидеть его черты, но и умение «считать» отраженную на нем эмоциональную и социальную информацию, например, счастлив человек или расстроен, смотрит он нас или не обращает внимания. В ходе нового исследования Палмер и его коллега психолог Колин Клиффорд решили выяснить, активируются ли при парейдолии те же сенсорные механизмы, которые позволяют нам «считывать» социальную информацию с человеческих лиц. В их эксперименте участвовали 60 человек, которым показывали парейдолийные объекты, чей «взгляд» был направлен влево чаще, чем вправо.

«Если вы постоянно будете видеть изображения лиц, которые смотрят, например, налево от вас, ваше восприятие со временем изменится, и они будут казаться смотрящими направо от вас, — говорит Палмер. — Это происходит из-за того, что клетки мозга, участвующие в процессе определения направления взгляда, со временем меняют свою чувствительность, что ведет к изменению нашего восприятия».

Считается, что адаптация зрительной системы к восприятию направлению взгляда отражает пластичность нейронных механизмов, которые кодируют субъективно воспринимаемые черты лица. А это значит, что парейдолия действительно отражает процесс обработки информации высокоуровневыми сенсорными механизмами зрительной системы, которые обычно используются нами для считывания эмоционального статуса с лица.

«Умение точно и правильно распознавать лица дает эволюционное преимущество, ведь люди — существа социальные. Животным же такая способность позволяет лучше определять хищников», — считает Палмер.

Проще говоря, умение увидеть лицо в конфигурации двух окон и двери из-за сверхчувствительной системы распознавания — не особо полезный навык. А вот неумение увидеть хищника или различить врага в засаде может привести к гибели.