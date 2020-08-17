Эрогенное зеркало: разгадана тайна прикосновений при сексе

Во время секса люди трогают и разглядывают те части тела партнера, прикосновения к которым возбудили бы их самих, выяснили британские ученые. При этом женщинам нравится прикасаться отнюдь не к тем участкам мужского тела, стимуляция которых возбудила бы самих мужчин, а вот прикосновения мужчин к женскому телу, как правило, совпадают с предпочтениями партнерши.

Во время секса люди прикасаются к тем частям тела партнера, прикосновения к которым были бы приятны им самим, выяснили специалисты из Университета Бангор в Великобритании . Впрочем, это не всегда совпадает с ожиданиями партнера. Исследователи назвали этот эффект «эрогенным зеркалом». Подробнее о нем они рассказали в статье в журнале Archives of Sexual Behaviour.

С эволюционной точки зрения считается, что сексуальному возбуждению способствуют в первую очередь прикосновения к гениталиям, однако партнеры часто ласкают части тела друг друга, расположенные далеко от интимных мест. Стимуляция таких эрогенных зон способна вызывать возбуждение и даже приводить к оргазму.

Эти области могут занимать до 26% тела, однако до сих пор лишь небольшое количество исследователей пытались зафиксировать их расположение.

Наиболее значимыми признавались грудь, соски, губы, шея и затылок, уши, ягодицы и внутренняя поверхность бедра. Однако не было до конца ясно, почему партнеры прикасаются к тем или иным участкам тела друг друга и насколько это связано с их собственными ожиданиями и предпочтениями.

Участниками исследования стали почти 600 мужчин и женщин в возрасте около 30 лет. Они сообщили о своей ориентации, отношениях, сексуальной активности. Также по пятибалльной шкале они оценили удовлетворенность половой жизнью и собственную чувственность. Затем исследователи предоставили им список из 41 участка тела. Участники должны были отметить, прикосновения к каким из этих частей их возбуждают больше всего, какие части они предпочитают трогать у партнера, какие части им хотелось бы, чтобы партнер разглядывал, и какие разглядывают они сами.

«Мы обнаружили, что предпочтения людей по отношению к различным частям тела зеркальны; им нравилось прикасаться к тем участкам тела своего партнера, которые соответствуют тем участкам тела, прикосновения к которым нравятся им самим», — говорит доктор Лара Майстер, ведущий автор исследования. — Это даже относилось к причудливым местам, таким как уши; если вам нравятся прикосновения к ушам, вам, скорее всего, понравится трогать уши партнера».

Между прикосновениями и взглядом тоже наблюдалась корреляция — участники предпочитали смотреть на те части тела, к которым предпочитали прикасаться.

«Разглядывание -— важная часть сексуального взаимодействия, и когда наш партнер смотрит на определенную часть тела, мы можем представить, что к ней прикасаются, предвидеть прикосновение.

Это говорит о том, что взгляд и ожидание прикосновения играют важную роль в сексуальном взаимодействии», — говорит профессор Манос Цакирис.

Кроме того, ученые обнаружили существенные различия между мужчинами и женщинами. Мужчины находили выраженно сексуальные области (половые органы, соски и т. п.) на теле партнера более возбуждающими, чем на своем собственном. Иными словами, для мужчин более возбуждающим оказалось прикасаться к телу партнера и смотреть на него, чем получать прикосновения и ловить взгляды.

Женщины же, наоборот, больше возбуждались, когда партнер прикасался к ним, чем когда они трогали партнера.

Также исследователи рассчитали «индекс взаимного удовольствия» — показатель того, насколько возбуждение, полученное от прикосновения к тому или иному участку тела партнера отличается того, которое при этом испытывает сам партнер. Оказалось, мужчины получают удовольствие от прикосновения к тем областям женского тела, стимуляция которых приятна и самим женщинам. А вот женщинам нравится трогать те части мужского тела, которые не обязательно вызывают у партнеров возбуждение.

Газета.Ru

Мужчинам больше нравилось прикасаться к женской груди и гениталиям, меньше — к затылку, шее, плечам, хотя самим женщинам это нравилось. Женщин же возбуждали прикосновения к мужской груди и плечам, хотя самим мужчинам это практически не доставляло удовольствия. А вот при прикосновениях к ногам и ступням женщины испытывали меньше возбуждения, чем мужчины, к ногам которых прикасались.

Обнаружилась разница и в том, разглядывание каких областей возбуждает каждого из партнеров. Так, если мужчина смотрел женщине в глаза, ее это возбуждало гораздо больше, чем самого мужчину. Мужчин же возбуждали взгляды, направленные на их гениталии, но женщинам не очень нравилось их рассматривать.

«Для гетеросексуальных людей тот факт, что предпочтения мужчин в среднем больше соответствуют предпочтениям женщин, чем наоборот, выглядит интригующим, но это может объяснить с эволюционной точки зрения», — отмечает Майстер.

Исследование показывает, что, когда речь заходит о ласке и взглядах во время полового акта, мы можем относиться к телу нашего партнера как к зеркалу наших собственных желаний, заключают исследователи. Также работа демонстрирует интересные сходства и различия между мужчинами и женщинами, когда речь заходит о возбуждении, вызванном прикосновениями к различным частям тела и взглядами на них.