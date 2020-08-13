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Взломан генетический код жизни 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Взломан генетический код жизни
Фото: Public Domain / Wikimedia
Химики Университета Райса в США взломали генетический код кишечной палочки Escherichia coli, внедрив в механизм синтеза белков дополнительную аминокислоту. В результате бактерия превратилась в живой индикатор окислительного стресса. Об этом сообщается в статье Chem.
Как правило, живые организмы используют для строительства белков 20 различных аминокислот, которые кодируются комбинациями из трех нуклеотидов (кодонов) в ДНК. Ученые заставили кишечную палочку использовать аминокислоту гидрокситриптофан (5HTP), которая у людей служит предшественником нейромедиатора серотонина. У бактерии 5HTP начала включаться в состав белка, который флуоресцируют в состоянии метаболического стресса.
Изменение генетического кода состояло из трех этапов. Во-первых, ученые разработали биохимический трансляционный механизм, позволяющий клетке включать 5HTP в состав белков. Этот механизм является биортогональным, то есть он не мешает естественным биохимическим процессам и не нарушает нормальный процесс трансляции, когда генетическая информация о строении обычных белков переносится к рибосомам, где эти белки синтезируются. Во-вторых, для кодирования 5HTP была использован «пустой» кодон — последовательность из трех нуклеотидов, которая не «закреплена» за конкретной аминокислотой. Наконец, бактериям прививали ферменты, необходимые для производства самой 5HTP.
К настоящему моменту ученые по всему миру создали более 200 неканонических аминокислот, однако большинство из них не могут быть синтезированы живыми организмами. Внедрение дополнительных аминокислот позволяет исследователям следить за состоянием клеток и их реакциями на окружающую среду. Исследователи надеются, что в будущем способность живых организм самостоятельно производить искусственные молекулы позволит получать терапевтические препараты в нужных количествах. Например, модифицированные опухолевые клетки могут производить противоопухолевые молекулы, останавливая развитие рака.
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Наука , Наука и техника , США
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