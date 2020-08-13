Пять предвестников смерти при COVID-19

Анализ крови на биомаркеры позволит оценить риск смерти пациентов с коронавирусом, выяснили американские ученые. Результаты дадут возможность более эффективно лечить пациентов и распределять ресурсы больниц.

Анализ крови на биомаркеры позволит определить риск смерти пациентов с COVID-19, сообщают специалисты из Университета Джорджа Вашингтона . «Газета.Ru» изучила выводы исследования, опубликованного в журнале Future Medicine.

Люди старше 65 лет и пациенты с некоторыми заболеваниями находятся в группе риска, но вирус оказался смертельно опасен и для относительно молодых и здоровых людей. Ученым до сих пор не ясно до конца, почему одни пациенты умирают у них на глазах, а другие вообще не испытывают симптомов. И понимание того, кому требуется особое внимание, имеет решающее значение для больниц в условиях нехватки лекарств и оборудования.

Так, в ряде штатов США наблюдалась нехватка коек в больницах и аппаратов ИВЛ. Другие страны тоже сталкивались с аналогичными проблемами. Порой врачам приходится выбирать, кого из пациентов имеет смысл лечить, а кого нет, и анализы крови — один из способов принять наиболее обоснованное решение.

«Когда мы впервые начали лечить пациентов с COVID-19, мы наблюдали, как им становилось лучше или хуже, но мы не знали, почему, — говорит доктор Хуан Рейес, один из авторов исследования. — Некоторые ранние исследования в Китае показывали, что определенные биомаркеры связаны с плохим исходом. Было интересно проверить, насколько эти данные актуальны для пациентов в США».

Исследователи наблюдали за 299 пациентами с COVID-19, попавшими в больницу с марта по май 2020 года. У 200 из них они смогли выделить пять биомаркеров, повышение уровней которых было связано с кровотечениями и воспалительными процессами и увеличивало риск оказаться в отделении интенсивной терапии и умереть.

Такими биомаркерами оказались:

— интерлейкин-6, противовоспалительный цитокин, который стимулирует иммунный ответ. Его уровень в крови повышается при воспалительных и некоторых онкологических процессах;

— D-димеры — белки, которые образуются в процессе растворения кровяных сгустков. Механизм их выработки запускается одновременно с процессом формирования тромба;

— C-реактивный белок, который вырабатывается в ответ на воспаления и играет защитную роль;

— ЛДГ (лактатдегидрогеназа) — фермент, необходимый для выработки молочной кислоты. Он важен для заживления поврежденных тканей;

— ферритин — белок, который используется для переноса железа в организме. Железо, в свою очередь, важно для красных кровяных телец, переносящих кислород. Избыток или нехватка ферритина говорят об анемии или инфекции, которая нарушает функцию кровяных клеток.

Наибольший риск смерти имел место тогда, когда уровень ЛДГ был больше 1200 ед/л, а уровень D-димера был больше 3 нг/мл.

Более ранние исследования тоже показали, что у пациентов с уровнем D-димера выше 1 нг/мл риск смерти в 18 раз выше, а среди умерших его уровень повышен у 70%.

«Мы надеемся, что эти биомаркеры помогут врачам определить, насколько агрессивное лечение требуется пациенту, когда его следует выписывать и на что обратить внимание у выписанных пациентов, помимо других факторов, говорит ведущий автор работы доктор Шант Айанян.

Неизвестно, связан ли рост уровней биомаркеров с «цитокиновым штормом», отмечают исследователи. Цитокины — небольшие молекулы, которые производятся разными типами клеток, но в основном — лимфоцитами. Они играют важную роль в работе иммунной системы. Но при гиперцитокинемии цитокины неконтролируемо активируют иммунные клетки в очагах воспаления, что приводит к высвобождению все новых порций цитокинов. Такой замкнутый круг приводит к разрушению тканей в очаге воспаления, затем реакция распространяется на соседние ткани и может охватить весь организм целиком.

Цитокиновый шторм стал причиной гибели многих пациентов с COVID-19.

Сейчас врачи определяют риск ухудшения состояния и смерти при COVID-19, основываясь на возрасте и ряде состояний, таких как ослабленный иммунитет, ожирение и заболевания сердца. Простой анализ биомаркеров крови пациентов, поступивших в отделение неотложной помощи, может быть полезен при дальнейшем принятии решений о терапии, надеются исследователи. Это позволит более качественно лечить пациентов и эффективнее распределять ресурсы больниц.