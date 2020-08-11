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Ученые зафиксировали появление «языка войны» у жителей Донбасса 

РИА Новости 3 часа назад
Жители Донбасса заговорили на «языке войны»
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
Военные действия на Донбассе существенно повлияли на менталитет местных жителей и привели к формированию так называемого "языка войны", когда известные слова приобретают новое значение, появляются новые обозначения и термины, рассказала РИА Новости старший научный сотрудник Южного научного центра РАН Татьяна Власкина.
По ее словам, этнолингвистическое исследование в этой сфере проводится с 2018 года учеными ЮНЦ РАН, Южного федерального и Донецкого национального университетов. Специалисты решили выяснить, как изменилось мировосприятие жителей Донбасса за время войны, в частности, как она повлияла на язык. Для этого они опрашивали население, изучали письменные источники, соцсети, а также сайты оповещения, где размещается информация об обстрелах и других проблемах региона.

"Мы пришли к выводу, что в донбасском региолекте стала активно формироваться область, обслуживающая тему войны, которая потеснила традиционную для региона шахтерскую тему. В язык общения стали входить слова из окопного сленга и профессиональной лексики военных", — сказала Власкина.

Например, снаряд для противотанкового гранатомета в обиходе "сапог", расположение части — "располага", "будильник" — ранний обстрел. Безобидными словами "бабочка", "лепесток" называют противопехотные мины нажимного действия.
По словам Власкиной, важное значение приобрели слова — звукоподражания, с помощью которых звуки войны описываются точно и конкретно.

"Например, слово "гуп" — удар, сотрясающий землю. И это совсем не то же самое, что "бах", обозначающее разрыв в воздухе", — сказала собеседница.

В языке появились метафоры, например, "упал грузовик с кирпичом" — мощный одиночный взрыв, "ковры выбивают" — частая стрельба из миномета. Беспилотные летательные аппараты стали называть именами летающих сказочных персонажей — "Карлсон", "Вжик", "фея Динь-Динь".
Ученые зафиксировали сотни слов и выражений, обнаруживающих глубокие изменения в мировоззрении людей, живущих в условиях конфликта. "Наш мир — война", "тишина пугает неизвестностью сильнее, чем грохот" — подобные высказывания, по мнению Власкиной, говорят о психологических травмах.

"Как долго ментальные изменения будут сохраняться в языке, зависит от того, сколько еще продлится конфликт, как скоро его начнут забывать и насколько точно новые явления будут отражены в литературе, кинематографе и других закрепленных текстах культуры. Пока же язык войны продолжает развиваться", — сказала она.

После завершения сбора материала ученые планируют его обобщить и издать в виде понятийного словаря.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. До сих пор несмотря на подписанные соглашения о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки. По последним данным ООН, жертвами стали около 13 тысяч человек.
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Наука , Статьи , РИА Новости
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