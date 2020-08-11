Эксперт назвал факторы, способные помешать коронавирусу проникнуть в организм человека 

«Многие исследования показали, что реакция организма на коронавирус, вызывающий COVID-19, и, соответственно, тяжесть протекания заболевания, могут зависеть от индивидуальных генетических особенностей человеческого организма, — пояснил „РГ“ ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. — В настоящее время ученые изучают геномы пациентов с целью выявления генетических вариантов, позволяющих определить людей, наиболее подверженных риску тяжелого течения COVID-19, и тех, кто защищен своими генами».

В частности, стало известно, что полиморфизмы (мутации) в гене, кодирующем белок ACE2, который коронавирус использует для проникновения в клетки дыхательных путей, могут облегчить или затруднить проникновение вируса в клетки. Кроме того, как отмечает эксперт, реакция на новый коронавирус может зависеть от различий в лейкоцитарных генах HLA (главного комплекса гистосовместимости).

"Исследования продолжаются, и нас ждет еще очень много открытий, связанных с новым коронавирусом", — добавил Лебедев.