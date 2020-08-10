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Контактируют и не заражаются: кому не страшен COVID-19 

Газета.Ru 1 час назад
Контактируют и не заражаются: кому не страшен COVID-19
Фото: Газета.Ru
Некоторые люди не заражаются коронавирусом нового типа даже после активного контакта с больными, заявили в НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера. Такие выводы были сделаны в результате обследования некоторых медиков, которые на протяжении нескольких месяцев работали в «красной зоне», но так и не заболели COVID-19. Иммунологи рассказали «Газете.Ru», почему некоторые люди невосприимчивы к SARS-CoV-2 и как эти данные помогут в дальнейшем лечении коронавирусной инфекции.
Некоторые люди могут оказаться невосприимчивыми к коронавирусу нового типа. Об этом «Известиям» заявил директор петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, иммунолог Арег Тотолян.
Он подчеркнул, что такой вывод был сделан в ходе детального обследования некоторых медиков, которые на протяжении нескольких месяцев работали в «красной зоне».

«Они контактировали с сотнями пациентов, а у них антитела так и не определились», — сказал эксперт.

Как объяснила «Газете.Ru» доктор медицинских наук, врач-иммунолог Елена Чурина, отсутствие антител напрямую не связано с наличием иммунитета к коронавирусу, поэтому на основе лишь данного показателя еще нельзя заявлять о врожденной невосприимчивости.

«Например, уже известно, что при иммунном ответе на COVID-19 именно клеточный ответ, а не гуморальный (антительный — «Газета.Ru») играет ключевую роль. Также важно значение макрофагов (клетки, способные к активному захвату и перевариванию бактерий — «Газета.Ru»), которые первыми вступают в борьбу с вирусом на уровне врожденного иммунитета, задолго до того, как образуются антитела», — рассказала медик.

Врач-иммунолог Олеся Иванова пояснила «Газете.Ru», что данные клетки выполняют роль «спецназа» — они защищают организм от первичного внедрения патогена. «Они не разбираются сначала, хороший это патоген или плохой, они просто его уничтожают. И только потом они берут фрагмент инфекции и несут его в лимфоузлы, где уже вырабатываются антитела», — отметила врач, добавив, что отсутствие антител может свидетельствовать как раз об очень сильной первичной иммунной системе.
Кроме того, по словам иммунолога Чуриной, у обследованных медработников мог реализоваться и обычный физиологический иммунный ответ. «Это возможно, как и при встрече с многими другими респираторными вирусами, — иммунитет „сработал“, а мы и не заметили. Показано, что чем легче протекало заболевание, тем ниже содержание антител в крови», — заявила эксперт.
С ней согласна и кандидат медицинских наук, иммунолог Татьяна Шалина.

«Скорее всего, у таких людей уже раньше были выработаны антитела, и они уже успели прийти в нулевое состояние», — сказала она «Газете.Ru».

По ее словам, в данном случае могли сработать «клетки памяти». «Если человек ранее сталкивался с какими-то коронавирусами, то эти клетки сохранили информацию обо всем семействе коронавируса, ведь у них на 70% схож генетический состав. Эти клетки памяти помогают определенной прослойке населения сохранить иммунитет», — объяснила медик.
Между тем терапевт сети здравоохранения «РЖД-Медицина» Сергей Черемушкин считает, что главной причиной, почему COVID-19 может обходить некоторых людей стороной — хорошая гигиена и соблюдение санитарных норм. «По опыту работы нашего ковидного центра могу сказать, что в „красной зоне“ вероятность инфицирования медицинского персонала практически сведена к нулю.
Заражение вирусом, если и происходит, то вне „красной зоны“ — например, в шлюзе, где сотрудники, нарушая технологию снятия СИЗа (средства индивидуальной защиты), не соблюдают элементарных правил профилактики»,
Тем не менее есть вероятность, что люди с определенным генотипом, на которых SARS-CoV-2 никак не влияет, действительно существуют.

«Вполне возможно, что есть невосприимчивые к коронавирусу люди. Так, к ВИЧ невосприимчивы лица, гомозиготные (с двумя одинаковыми формами генов — «Газета.Ru») по мутантному гену белка-рецептора CCR5, у них вирус просто не может проникнуть в клетку», — заметила Елена Чурина.

Врач-иммунолог Мария Польнер пояснила «Газете.Ru», что в случае с COVID-19 дело может быть в количестве в организме АМФ2 — особого фермента, благодаря которому в организме поддерживается водно-солевой баланс и нормальное артериальное давление. При этом его следы находятся во всех тканях организма — в том числе и в легких.
Ранее группа вирусологов под руководством профессора Оксфордского университета в Великобритании Пола Кленермана определила, что количество АПФ2 связано с двумя генами врожденной иммунной системы — IFNL3 и IFNL4.
Их поведение в свою очередь зависит от того, как был устроен другой участок ДНК, который расположен на 19-й хромосоме человека. В этом сегменте генома может находиться три разных типа мутаций. Они значительно меняют то, как организм реагирует на проникновение любого типа вируса в организм.
Вместе с тем иммунолог Арег Тотолян сообщил «Известиям», что изучение людей, невосприимчивых к коронавирусу, может дать ответ на вопрос об универсальном препарате для борьбы с инфекцией.

«Коронавирус, чтобы проникнуть в клетки организма, присоединяется к рецепторам, у людей с хроническими заболеваниями их больше. Лекарство, выработанное на основе исследования таких людей, может препятствовать прикреплению вируса к этим рецепторам», — пояснила Олеся Иванова «Газете.Ru».

«Что касается препарата, то, скорее всего, речь идет о клеточной иммунобиотерапии или технологиях редактирования генома. Конечно, о них вряд ли можно говорить в ближайшей перспективе», — заключила Чурина.
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Наука , Наука и техника , Сергей Черемушкин , Олеся Иванова , Татьяна Шалина , Газета.Ru , газета "Известия"
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