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Ученые посчитали, сколько стоит птичий помет 

Популярная механика 2 часа назад
Ученые посчитали, сколько стоит птичий помет
Фото: Популярная механика
Эколог Маркус Чианчирузо из федерального университета Гояса, Бразилия, назвал результат нового исследования «ошеломляющим». «Производство гуано — это услуга, которую морские птицы оказывают нам бесплатно. Я могу поехать на остров, собрать гуано и продать его по рыночной цене в качестве удобрения».
С помощью своей новой работы Чианчирузо и его команда хотели повысить осведомленность людей о том, насколько важны морские птицы и их среда обитания, указав на стоимость отходов этих птиц. Исследователи подсчитали, что экскременты морских птиц стоят более 473 миллионов долларов в год, и эта сумма может быть больше. Ученые говорят, что оценка экоуслуг птиц в денежном эквиваленте более понятна людям и должна привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются животные.
В своем исследование, опубликованном в журнале Trends in Ecology & Evolution, ученые говорят, что фекалии морских птиц являются чем-то вроде устройства по циркуляции питательных веществ между морской и наземной средой обитания.
Авторы новой работы поясняют: «Они [птицы] выделяют высокие концентрации азота и фосфора через свои фекалии. По результатам нашей оценки, 10% запасов рыб коралловых рифов зависят от питательных веществ от фекалий морских птиц. А по данным Организации Объединенных Наций и австралийского правительства, ежегодная экономическая отдача от коммерческого рыболовства на коралловых рифах составляет более 6 миллиардов долларов. Таким образом, 10% от этой стоимости составляет около 600 миллионов долларов в год». В сочетании с оценочным объемом гуано для удобрений (474 миллиона долларов), стоимость экскрементов морских птиц возрастает до 1 миллиарда долларов.
Исследователи отмечают, что сокращение популяции птиц привет к экономическим потерям. Например, пингвины ежегодно вносят половину вклада в «производство фекалий». Однако 60% этих животных входят в категорию особей с уменьшающейся популяцией. Исследователи надеются, что новаторская работа прольет свет на то, насколько ценны эти виды в глобальном масштабе. Изменение климата и потеря среды обитания могут уничтожить многих из них.
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Наука , Наука и техника , ООН , Бразилия
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