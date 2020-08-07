15 ноября 1988 года с космодрома Байконур стартовало главное достижение всей советской космонавтики — автоматический пилотируемый космический корабль "Буран". На орбиту "Буран" вывела уникальная транспортно-космическая система "Энергия". Это был первый в мире полет многоразового автоматического космического корабля. К сожалению, в начале 90-х от проекта "Буран" решили отказаться. Теперь глава Роскосмоса отдал поручение продолжить работу над созданием многоразового пилотируемого космического корабля. Прототипом проекта будет советская разработка. Рогозин отметил, что это проект долгосрочной реализации. Пока параллельно с разработкой нового "Бурана" будут модернизироваться многоместные транспортные космические корабли "Союз МС".
Опубликовано видео истории создания «Бурана»
Читайте также