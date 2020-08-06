Прогноз смерти: температура предскажет исход COVID-19?

В Нью-Йорке ученые Центра сердечно-сосудистых исследований заявили, что по первоначально диагностированной температуре можно предсказать течение коронавирусной инфекции у пациента, а также возможный летальный исход. Российские медики в свою очередь сообщили «Газете.Ru», что подтверждения этой связи нет — необходимы дополнительные исследования. В частности надо изменить метод измерения температуры и проследить влияние принятых ранее препаратов на данный показатель.

Ученые Медицинской школы Икана медцентра Маунт-Синай в Нью-Йорке установили, что низкая температура, зафиксированная при первоначальном обращении к медикам с коронавирусом, приводит к тяжелому течению болезни. Об этом говорится в статье на сайте учреждения.

Исследователи изучили температурные показатели более четырех тысяч пациентов. В результате они пришли к выводу, что кардинально низкие значения при первом обращении — ниже +35,5°C — а также особо высокие в момент развития заболевания — выше +40°C — могут говорить о вероятном смертельном исходе.

По их данным, люди из выборки с такой низкой температурой умирали в 44% случаев. При температуре выше +40°C уровень смертности составил 42%.

«У большинства госпитализированных пациентов с COVID-19 есть один общий симптом — лихорадка. Степень повышения температуры может отражать тяжесть воспаления. Однако в настоящее время нет публикаций об исследованиях, рассматривающих температуру тела как возможный прогностический маркер. Мы попытались выяснить, может ли мониторинг температуры тела у пациентов с положительным тестом на COVID-19 дать полезную информацию для оценки предполагаемого уровня смертности», — говорится в статье ученых.

«Таким образом, низкая температура тела при первом обращении к врачу может служить маркером неблагоприятного прогноза. Вместе с тем максимальная температура тела также значимым образом связана с уровнем смертности. На каждые 0,5 градусов увеличения температуры приходится значимый прирост смертности», — заключили американские исследователи.

Как уточнила «Газете.Ru» врач аллерголог-иммунолог Мария Польнер, в исследовании коллег из Нью-Йорка говорится только о пациентах с острым респираторным дистресс-синдромом, который развился на фоне COVID-19. Речь идет о выраженной дыхательной недостаточности с массивным поражением легких — пациенты с таким симптомом нуждаются в экстренной госпитализации в реанимационное отделение.

«Авторы исследования сами признают его не совсем точным, так как неизвестно, каким методом измерялась температура. Аксиллярная (в подмышечной впадине — «Газета.Ru») может на целый градус в меньшую сторону отличаться от базальной (во рту или ректально — «Газета.Ru»). Более точной является именно базальная температура.

Также не учитывалось время измерения температуры и сопутствующий прием препаратов, возраст пациентов, не отслеживалась температура пациентов с более легким течением заболевания», — заключила врач.

Вирусолог и президент НМИЦ ДГОИ им. Рогачева также не согласился с выводами американских коллег. «Это фейк. Как они могут связывать то, что температура тела хоть как-то влияет на течение коронавирусной инфекции. Я понимаю, повышенная температура — это бурная реакция организма. А пониженная? У всех разная терморегуляция и для кого-то +35,5°C это норма. Нет доказательств правдивости этой статистики», — уточнил он.

Иммунолог—педиатр Екатерина Фролова в свою очередь отмечает, что радикальное понижение температуры при COVID-19 в основном наблюдается у возрастных пациентов.

«Что касается пониженной температуры, то скорее всего статистика касается пожилых пациентов — у них в связи с возрастом и изменением артериального давления может быть пониженная температура. Более того, стоит отметить, что такую реакцию может давать ослабленный организм. Иммунная система не отвечает на поражение вирусом, вследствие чего проявляется такая слабость», — отметила медик

Она отметила, что процент смертности, который приводят американские ученые, может быть реален, поскольку ослабленная иммунная система не справляется с последствиями коронавирусной инфекции.

«Касаемо слишком высокой температуры, то это противоположная ситуация, организм слишком активно реагирует на внедрение инфекции. Такое состояние может вызвать такое проявление как цитокиновый шторм или нарушение работы отдела мозга, отвечающего за терморегуляцию в теле человека», — уточнила Фролова.

«Она иногда бывает опаснее, чем сам вирус. Цитокиновый шторм приводит к развитию сильных воспалительных процессов с поражением как легких, так и печени с почками. Это генерализованное поражение», — подчеркнула врач.