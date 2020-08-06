Четыре вопроса о гонке России за вакциной

L’Express (Франция) . Москва заявила, что сможет в ближайшее время выпускать сотни тысяч доз вакцины в месяц и «несколько миллионов» с начала 2021 года. В начавшейся по всему миру гонке за вакциной от covid-19 Россия первая. Но у многих возникают вопросы по поводу надежности и эффективности российской вакцины, пишет

По всему миру началась гонка за вакциной от covid-19. В настоящий момент, по данным ВОЗ, 26 вакцин-кандидатов находятся на этапе клинических испытаний с привлечением людей, а еще 136 — в фазе доклинической оценки. Впереди всех идет Россия: в понедельник Москва заявила, что три биомедицинских предприятия смогут с сентября наладить промышленное производство вакцины, которая была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Что обещает Россия?

Денис Мантуров. Россия заверила в понедельник, что сможет в ближайшее время производить в месяц сотни тысяч доз вакцины от коронавируса. Вакцина НИЦ Гамалеи была разработана совместно с Министерством обороны . «По предварительным оценкам, за счет запуска контрактных площадок в этом году мы сможем обеспечить объем производства в несколько сотен тысяч доз вакцины в месяц с последующим увеличением до нескольких миллионов к началу следующего года», — заявил глава Минпромторга

«В этом случае Россия станет первой обладательницей вакцины и обойдет США», — отметил он.

В Минобороны в свою очередь сообщили, что клинические испытания продемонстрировали явную реакцию иммунитета на коронавирус, без побочных или аномальных эффектов. Вакцина использует другой вирус, который был специально изменен и приспособлен для борьбы с covid-19. В ней применяется аденовирус, технология, которую выбрал также и Оксфордский университет.

На каком этапе находятся исследования в России?

Как и многие другие страны мира, Россия разрабатывает несколько проектов вакцины от covid-19. Она занимает четвертое место в мире по числу случаев заражения (после США, Бразилии и Индии) и объявила в апреле намерение одной из первых (или даже первой) создать вакцину против коронавируса.

Специалисты НИЦ Гамалеи навлекли на себя в мае критику за то, что вводили самим себе прототип вакцины, что стало нарушением обычных протоколов. До настоящего времени Россия не обнародовала подробный отчет о результатах этих исследований, который позволил бы установить эффективность разработанных, по ее словам, продуктов. Второй прототип вакцины был разработан научным центром «Вектор»: по словам властей, первые дозы ожидаются в октябре.

Что думают об этом ученые?

Россия перепрыгивает через этапы? Специалисты уже высказывали опасения по поводу скорости разработки российских вакцин. Они считают, что некоторые этапы могли быть пропущены, чтобы ускорить работу под давлением властей, которые сравнили гонку за вакциной с запуском СССР первого спутника в 1957 году.

Виталий Зверев из Института Мечникова подчеркивает невозможность гарантировать безопасность вакцины за промежуток времени, который отделяет нас от начала пандемии. Кроме того, по его словам, российские биомедицинские предприятия, которые должны заняться выпуском вакцины, не привыкли к такой работе и используемым в ней передовым технологиям.

Что говорит ВОЗ?

ВОЗ тоже направила России предостережение и призвала ее к соблюдению действующих протоколов и регламентов при разработке вакцины.

«Любые вакцины должны проходить через различные тесты и испытания, прежде чем будут лицензированы», — отметил во вторник официальный представитель организации Кристиан Линдмайер (Christian Lindmeier).

«Установлены руководящие и регулирующие правила о том, как обеспечивается безопасная разработка вакцины, — добавил он. — Иногда отдельные специалисты утверждают, что что-то нашли, и само по себе это прекрасная новость. Тем не менее существует большая разница между находкой и созданием эффективной и прошедшей все этапы вакцины».

По его словам, в ВОЗ пока что не видели ничего «официального».

Наконец, он подчеркнул необходимость следовать правилам, чтобы удостовериться в том, «против чего работает вакцина, кому она может помочь, нет ли у нее отрицательных побочных эффектов, и не перевешивают ли они ее реальные положительные качества».