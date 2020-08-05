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Эксперт оценил технологию создания вакцины от COVID-19 в центре Гамалеи 

РИА Новости и ещё 18 5 августа 2020
Эксперт оценил технологию создания вакцины от COVID-19 в центре Гамалеи
Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив
Вакцина от коронавируса, созданная центром Гамалеи, не абсолютно новая, она сделана на основе хорошо изученной технологической платформы, которая создавалась на протяжении 20 лет, заявил директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов.
Ранее представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер, которого цитирует газета Telegraph, заявил, что российские ученые должны провести все необходимые испытания вакцины перед получением лицензии.

"Сама по себе вакцина разработана на давно и хорошо изученной платформе, которая на протяжении 20 лет создавалась, это аденовирусный вектор… Она не абсолютно новая, она построена на изученной платформе", — сказал Тарасов в эфире Первого канала.

Он отметил, что на основе данной платформы также были созданы вакцина от вируса Эболы и от ближневосточного респираторного синдрома.
Клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались в Сеченовском университете 18 июня. В ходе исследования, в котором приняли участие 38 добровольцев, была подтверждена безопасность вакцины. Отмечалось, что у всех испытывающих вакцину выработался иммунитет к инфекции. Первая группа добровольцев была выписана 15 июля, вторая — 20 июля.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Комментарии
Наука , Наука и техника , Вадим Тарасов , ВОЗ , Первый канал , Daily Telegraph
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