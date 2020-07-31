Запредельная концентрация: как коронавирус атакует детей

У детей до пяти лет, заразившихся COVID-19, в 100 раз больше коронавирусной РНК в верхних дыхательных путях, чем у взрослых, выяснили американские врачи. Пока неизвестно, какой вклад малыши вносят в распространение инфекции, но после открытия школ и детских садов их заразность может стать большой проблемой.

У детей в возрасте до пяти лет концентрация коронавирусной РНК в верхних дыхательных путях в 10-100 раз больше, чем у взрослых, выяснили американские врачи из Детской больницы Энн и Роберта Лурье в Чикаго . Однако пока неясно, насколько это сказывается на распространении инфекции. Исследование было опубликовано в журнале JAMA Pediatrics.

Авторы работы проанализировали результаты 145 мазков из носоглотки, взятых у людей с коронавирусной инфекцией в течение недели после появления первых симптомов. Среди них были 46 детей в возрасте до пяти лет, 51 ребенок в возрасте 5-17 лет и 48 взрослых 18-65 лет.

Среди маленьких детей концентрация РНК коронавируса в верхних дыхательных путях оказалась в 10-100 раз больше, чем в остальных группах.

Исследователи пока не знают, как полученные результаты могут быть связаны с распространением коронавируса, но они вызывают определенные опасения в связи с открытием школ и детских садов. Кроме того, более ранние работы показали, что более высокая вирусная нагрузка способствует и более активному распространению вируса.

«Таким образом, маленькие дети потенциально могут вносить серьезный вклад в распространение SARS-COV-2 среди населения в целом, — пишут авторы. — Поведенческие привычки детей младшего возраста в школах и детских садах вызывают обеспокоенность по поводу распространения SARS-COV-2 среди этой популяции по мере ослабления ограничений».

Новые данные ставят под сомнение позицию органов здравоохранения — считается, что дети младшего возраста, которые, как уже было установлено, заболевают гораздо реже, также редко передают коронавирус окружающим.

Чтобы выяснить, каков реальный вклад маленьких детей в распространение коронавируса, необходимы дальнейшие исследования, отмечают авторы работы. Из-за карантинных мер у детей не было возможности активно распространять вирус, поэтому предстоит оценить, что может произойти после их отмены. Впрочем, отмечают исследователи, исходя из наблюдений за распространением других вирусов, дети определенно будут способствовать распространению инфекции.

«Любой учитель в начальной школе или педиатр скажет вам, что маленькие дети активно способствуют передаче вирусов, поэтому зимой мы часто болеем, — говорит Тейлор Хилд-Сарджент, ведущий автор исследования. — Я думаю, что и в случае с другими вирусами дети будут их передавать».

«Мы уже давно знаем, что некоторые респираторные вирусы активнее всего распространяются благодаря детям, — подтверждает педиатр и эпидемиолог Майкл Смит из Детской больницы Лос-Анджелеса, — так что дети действительно могут быть основными источниками инфекции в обществе».

В частности, распространение усиливается из-за привычек детей — они забывают мыть руки, чешут глаза и нос, не соблюдают социальную дистанцию. Это сильно затрудняет контроль над распространением вируса. Исследователи полагают, что в такой ситуации важен пример родителей и поощрение с их стороны.

«Подражая родителям, дети будут носить маски и мыть руки», — рассчитывает Хилд-Сарджент, добавляя, что малыши обычно стремятся порадовать родителей.

Также снизить темпы распространения инфекции можно, если держать детей в маленьких группах и отслеживать их контакты, полагают авторы работы.

«Ситуация со школами довольно сложная, здесь есть много нюансов помимо научного. Но один из наших выводов — дети не болеют либо переносят инфекцию легко не потому, что у них низкая вирусная нагрузка», — подчеркивает Хилд-Сарджент.

«Я слышала, как многие люди говорили — ну, дети не восприимчивы к вирусу, они не заражаются, — говорит вирусолог Стейси Шульц-Черри. — Но результаты явно показывают, что это не так. Я думаю, это очень важный шаг в понимании того, какую роль дети играют в распространении коронавируса»

Результаты работы предстоит перепроверить — выборка была небольшой, о самих пациентах было известно немного, их не делили по полу и расе. Кроме того, исследователи искали вирусную РНК, генетические фрагменты коронавируса, а не сами вирионы.