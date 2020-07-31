Опубликовано видео запуска ракеты-носителя «Протон-М» 

Ракета-носитель «Протон-М» разгонным блоком «Бриз-М» и российскими телекоммуникационными космическими аппаратами «Экспресс-103» и «Экспресс-80» успешно стартовала с космодрома Байконур. Запуск состоялся в 00:25 по московскому времени.
В Роскосмосе сообщили, что полет ракеты проходит в штатном режиме. Первая и вторая ступень, а также разгонный блок ракеты отделились своевременно. Через 18 часов после старта разгонный блок «Бриз-М» выведет на заданную орбиту космические аппараты связи серии «Экспресс».