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Опубликовано видео запуска ракеты-носителя «Протон-М» 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Ракета-носитель «Протон-М» разгонным блоком «Бриз-М» и российскими телекоммуникационными космическими аппаратами «Экспресс-103» и «Экспресс-80» успешно стартовала с космодрома Байконур. Запуск состоялся в 00:25 по московскому времени.
В Роскосмосе сообщили, что полет ракеты проходит в штатном режиме. Первая и вторая ступень, а также разгонный блок ракеты отделились своевременно. Через 18 часов после старта разгонный блок «Бриз-М» выведет на заданную орбиту космические аппараты связи серии «Экспресс».
Наука , Видео , Наука и техника , Роскосмос
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