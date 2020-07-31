Опубликовано видео запуска ракеты-носителя «Протон-М» 

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Ракета-носитель «Протон-М» разгонным блоком «Бриз-М» и российскими телекоммуникационными космическими аппаратами «Экспресс-103» и «Экспресс-80» успешно стартовала с космодрома Байконур. Запуск состоялся в 00:25 по московскому времени.