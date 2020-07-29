В Турции нашли статую возрастом 1700 лет

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В турецкой провинции Анталья раскопали статую женщины, созданную 1700 лет назад. Важную находку сделали среди руин древнего города Перге, сообщает Hurriyet Daily News.

Статуя относится к эллинистическому периоду. Она стала первой, которую удалось обнаружить в 2020 году.

Женщина облачена в длинные одежды, но ее голова, к сожалению, оказалась разбита. После завершения археологических работ скульптуру III века нашей эры поместят в местный музей.

Археологические раскопки в древнем городе систематически велись Стамбульским университетом с 1946 года, а в 2009 году их внесли в предварительный список наследия ЮНЕСКО . В Перге часто находят статуи, многие из которых принадлежат женщинам — они играли важную роль в жизни города и могли занимать важные посты.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее обнаружили тысячелетнюю статую Будды. Голова была отколота и лежала отдельно.