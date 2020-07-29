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В Турции нашли женскую статую возрастом 1700 лет 

Мир24 и ещё 5 2 часа назад
В Турции нашли статую возрастом 1700 лет
Фото: Мир24
В турецкой провинции Анталья раскопали статую женщины, созданную 1700 лет назад. Важную находку сделали среди руин древнего города Перге, сообщает Hurriyet Daily News.
Статуя относится к эллинистическому периоду. Она стала первой, которую удалось обнаружить в 2020 году.
Женщина облачена в длинные одежды, но ее голова, к сожалению, оказалась разбита. После завершения археологических работ скульптуру III века нашей эры поместят в местный музей.
Археологические раскопки в древнем городе систематически велись Стамбульским университетом с 1946 года, а в 2009 году их внесли в предварительный список наследия ЮНЕСКО. В Перге часто находят статуи, многие из которых принадлежат женщинам — они играли важную роль в жизни города и могли занимать важные посты.
Ранее сообщалось, что в Южной Корее обнаружили тысячелетнюю статую Будды. Голова была отколота и лежала отдельно.
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Наука , Наука и техника , ЮНЕСКО , Hurriyet Daily News , Анталья , Турция
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