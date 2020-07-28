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Астроном рассказала о метеорном потоке дельта-Аквариды 

РИА Новости 26 минут назад
Метеорный поток дельта-Аквариды достигнет пика
Фото: РИА Новости
Метеорный поток Южные дельта-Аквариды достигнет своего пика 28 июля, несколько дней на небе можно будет наблюдать порядка 16 метеоров в час, но увидеть их смогут лишь самые терпеливые, рассказала РИА Новости научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

"Это не очень интенсивный, довольно слабый поток. Чтобы наблюдать его, нужно время и терпение … люди непосвященные думают, что действительно прямо обильно падают яркие звезды с неба. Но это не так, и в лоб мы их не увидим, лучше всего боковым зрением наблюдать, тут тоже нужна определенная сноровка", — сказала Рублева.

По ее словам, сейчас не лучшее время, чтобы наблюдать метеорные потоки — погода слишком изменчивая, а Луна находится в фазе, близкой к новолунию. Тем же, кто все-таки собирается попробовать отыскать на ночном небе "падающие звезды", научный директор посоветовала уехать из города куда-нибудь, где практически нет "цивилизации". Электрический свет населенных пунктов создает засветку и сильно портит наблюдения за астрономическими событиями.

"Наблюдать лучше всего, если это вечером, в восточной стороне. Солнце уходит на запад, и там еще долгое время после захода Солнца зарево, мы говорим, что это вечерняя заря. А вот в восточной стороне уже довольно темно, и там можно на более темном небе вот такие явления наблюдать", — отметила Рублева.

Она также рассказала, что поток дельта-Аквариды предположительно вызван осколками кометы 96Р Макхольца 1, которая совершает оборот вокруг солнца раз в пять лет. Радиант, то есть точка, из которой как бы появляются метеоры на ночном небе, расположен в созвездии Водолея.
Кроме того, Рублева напомнила, что метеорные потоки, которые в обиходе называют "звездопадами" и "звездными дождями", никакого отношения к настоящим звездам не имеют.

"Иногда интенсивность потока становится так велика, что за ночь видны сотни вспышек. И в течение какого-то времени, если бы это падали звезды, то они бы уже все упали, и ни одной звезды на небе не осталось бы", — сказала она.

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Наука , Наука и техника , РИА Новости
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