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Ученые обнаружили способность COVID-19 передаваться в радиусе 8 метров 

Газета.Ru и ещё 1 50 минут назад
Раскрыто новое коварство коронавируса
Фото: Reuters
Немецкие ученые обнаружили, что коронавирус может передаваться на расстоянии более 8 метров. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз Центра по исследованию инфекционных заболеваний имени Гельмгольца (HZI).
Специалисты изучили причины вспышки инфекции на предприятии мясоперерабатывающего концерна Tönnie, где коронавирусом заразились более 1,5 тыс. работников.
Они сконструировали события на предприятии, которые связаны с началом вспышки. В результате стало понятно, что вирус передался от одного человека в радиусе более 8 метров.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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Наука , Наука и техника , ВОЗ , РИА Новости
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