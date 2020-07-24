Раскрыто новое коварство коронавируса

Немецкие ученые обнаружили, что коронавирус может передаваться на расстоянии более 8 метров. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз Центра по исследованию инфекционных заболеваний имени Гельмгольца (HZI).

Специалисты изучили причины вспышки инфекции на предприятии мясоперерабатывающего концерна Tönnie, где коронавирусом заразились более 1,5 тыс. работников.

Они сконструировали события на предприятии, которые связаны с началом вспышки. В результате стало понятно, что вирус передался от одного человека в радиусе более 8 метров.