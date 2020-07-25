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Ученые обнаружили останки гигантского голубя 

Газета.Ru и ещё 4 2 часа назад
Ученые обнаружили останки гигантского голубя
Фото: газета.ру
Ученые из Университета Нью-Мехико нашли на островах королевства Тонга в Океании останки гигантского голубя Tongoenas burleyi, сообщается на портале "Eurekalert!".
По данным портала, длина туловища обнаруженной птицы составляла около 50 сантиметров. Вес такого голубя превышал вес современного в пять раз.
Рацион питания этого вымершего вида составляли плоды манго и гуавы.
Tongoenas burleyi долгое время жили в Океании, рассказали ученые, однако заселившие архипелаг люди за сто лет полностью истребил данный вид птиц.
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Наука , Наука и техника , Тонга
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