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Обнаружен редкий тип космических катастроф 

Lenta.ru и ещё 1 49 минут назад
Обнаружен редкий тип космических катастроф
Фото: Northwestern University
Астрофизики обнаружили редкое явление, которое сопровождает взрыв белого карлика или сверхновой типа Ia. Речь идет об ультрафиолетовой вспышке, которая позволяет больше узнать о механизмах, происходящих во время катастрофического события. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.
Ученые обнаружили необычную сверхновую, обозначенную как SN2019yvq, в декабре 2019 года. Она возникла в относительно близкой галактике, которая удалена от Млечного Пути на 140 миллионов световых лет. SN2019yvq принадлежит к типу Ia, то есть возникло в двойной системе, одним из компонентов которой является белый карлик, притягивающей к себе вещество от звезды-соседа. Сверхновые этого типа сами по себе представляют довольно частое космическое событие, однако в данном случае исследователи наблюдали ультрафиолетовую вспышку.
Ранее ультрафиолетовая вспышка регистрировалась только один раз. Она свидетельствует о процессе, выделяющем огромное количество тепла, хотя сверхновые обычно более холодные. Одной из возможных причин может быть чрезвычайно горячий радиоактивный материал в ядре белого карлика, который смешивается с вышележащими слоями, в результате чего внешняя оболочка разогревается. Другой сценарий предусматривает, что внешний слой гелия вызывает горение углерода и двойной взрыв с ультрафиолетовой вспышки. Существуют и другие возможности, однако ученые смогут определить, какая из них более вероятна, примерно через год.
Как только выяснится причина взрыва, это поможет больше узнать о формировании планет и темной энергии. Значительная доля железа, из которых состоят ядра каменистых планет, включая Землю, образуется при взрыве белых карликов. Кроме того, сверхновые типа Ia являются «стандартными свечами», то есть имеют одинаковую яркость, позволяющую астрономам определять расстояние до далеких объектов и рассчитать скорость расширения Вселенной, которая определяется темной энергией.
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