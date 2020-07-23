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ScienceDaily (США): ученые подтвердили теорию Платона, что Земля состоит из кубов 

ИноСМИ 23 минуты назад
Подтверждена теория Платона о форме Земли
Фото: РИА Новости
Философ Платон полагал, что вселенная состоит из четырех элементов — огня, воды, воздуха и земли. А они, в свою очередь, образованы из мельчайших частиц, имеющих строго определенную форму.
Исследователи из Университета Пенсильвании, Будапештского университета технологий и экономики и Университета Дебрецена пришли к выводу, что греческий философ Платон был прав, утверждая, что Земля состоит из кубов. Об этом пишет ScienceDailt.
По сути, вопрос, на который ученые искали ответ, заключался в том, какие формы возникнут, если разбить камень на мелкие части. Для этого они создали геометрическую модель, которую разрезали случайным образом на две части, а затем еще и еще и в конце концов получили «груду кубиков».
«Объяснить прозрение Платона можно тем, что части некогда единого целого должны соединяться без зазоров. А единственный многогранник, который соединяется без зазоров — это — куб», — говорится в описании исследования.
Для того чтобы проверить верность своей математической модели, ученые измерили множество разнообразных камней в природе. Некоторые из них были отколоты человеком, другие выветрились силами природы, но в любом случае в среднем их частицы были кубиками.
В то же время, они нашли место на Земле, где нарушается «правило Платона». Это Дорога Гигантов в Северной Ирландии с ее высокими вертикальными колоннами. Эту аномалию ученые объясняют необычным процессом охлаждения базальта.
«В девяти случаях из десяти, если камень разрывается, сжимается или срезается — и обычно эти силы происходят вместе — у вас получаются осколки, которые в среднем имеют кубическую форму. Только в том случае, если стрессовое состояние, получаешь что-то другое. Земля просто не делает это часто», — отмечают исследователи.
По сути, ученые ответили на вопрос, какие формы создаются, когда камни разбиваются на куски. Примечательно, что они обнаружили, что основная математическая гипотеза объединяет геологические процессы не только на Земле, но и вокруг Солнечной системы.
«Солнечная система наполнена льдом и камнями, которые непрерывно сталкиваются друг с другом», — говорится в статье.
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Наука , Наука и техника , США
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