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В Ростове ученые изобрели ткань для защиты от коронавируса 

Российская Газета и ещё 1 1 час назад
В России изобрели ткань для защиты от коронавируса
Фото: РИА Новости
Ученые НИИ физической и органической химии Южного Федерального университета презентовали проект обработки технических тканей и нетканых материалов для придания им антивирусных, в том числе антикоронавирусных свойств.
Новация в том, что на поверхность либо в саму структуру ткани наносятся наноразмерные частицы металлической меди, которая имеет антимикробные свойства.
Как рассказал "РГ" заместитель директора НИИ по инновационной деятельности и прикладным исследованиям Анатолий Пономаренко, готово уже несколько лабораторных образцов. В перспективе — разработка нескольких технологий изготовления таких тканей, которые будут востребованы при пошиве медицинских халатов или костюмов для врачей. Незаменимы они также при производстве масок.
"Обычная маска накапливает микробы и вирусы. Такие маски надо уничтожать либо хорошо обрабатывать, — говорит ученый. — А на ткани с "медной" пропиткой вирус погибает. Ткань будет стерильна в течение всего времени работы. Костюм из этой ткани можно будет стирать и снова использовать. И дышать в таких костюмах легко".
Подробности технологии изготовления новой ткани в НИИ пока не объясняют, поскольку изобретение еще не запатентовано. Известно, что подобную ткань — с наночастицами серебра — изготовили в Пермском крае. Но медная пропитка не столь дорогостояща и более эргономична, считают ростовские ученые.
Кстати, ученые НИИ физической и органической химии ЮФУ заявили пять проектов по поддержанию физического здоровья в условиях противостояния пандемии. Прежде всего, это производство вирусно-оградительных систем, которые обеспечивают антисептическую обработку любой поверхности.
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Наука , Наука и техника , Анатолий Пономаренко
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