Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Найден способ «видеть» кожей 

Российская Газета и ещё 1 48 минут назад
Найден способ «видеть» кожей
Фото: ТАСС
Группа ученых из Балтийского федерального университета имени Канта в Калининграде начала разработку инновационного прибора для сенсорного зрения, он позволит в прямом смысле "видеть" кожей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные вуза.
Принцип сенсорного зрения ученым известен давно. Еще в конце шестидесятых годов были проведены эксперименты, когда на спине человека выкладывалась матрица из вибрирующих элементов. Элементы выкладывались в образы и даже буквы, а сам человек мог их определить, что "изображено" на его спине.
Сейчас технологии ушли далеко вперед и исследовательская группа разрабатывает прибор, который незрячий человек может вполне использовать в быту. Идея в том, что человек надевает на голову 3D-камеру, она считывает изображения, а встроенный компьютер в режиме реального времени создает карту удаленности предметов и сигнал передается пользователю с помощью виброматрицы. Чем предмет ближе, тем сильнее ощущается сигнал.
Сейчас ученые уже умеют выстраивать трехмерную карту удаленности предметов, а для обработки изображений разработана специальная программа. На очереди создание контроллера и виброматрицы с высоким разрешением.
Виброматрицы — это новое слово в инклюзивных технологиях. Их разрабатывают для неслышащих и невидящих людей, есть матрицы, которые, например, способны распознавать цифры. Главная проблема — это разрешение. Калининградские ученые предлагают весь массив зрительной информации передавать через осязание, для реализации этой концепции нужна сверхчувствительная матрица, аналогов которой нет пока нигде в мире.
Видео дня. Игорь Николаев разозлил публику частным самолетом
Российская Газета: последние новости
В Ростове ученые изобрели ткань для защиты от коронавируса В Ростове ученые изобрели ткань для защиты от коронавируса Стронций показал, кем были гиксосы - таинственные правители Египта Стронций показал, кем были гиксосы - таинственные правители Египта В Италии предложили новую разгадку тайну смерти Рафаэля В Италии предложили новую разгадку тайну смерти Рафаэля
Комментарии
Наука , Наука и техника , РИА Новости , Калининград
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пол страны живет без этого»: Буйнову сделали операцию
«Пол страны живет без этого»: Буйнову сделали операцию
Собянин заговорил о закрытии Москвы
Собянин заговорил о закрытии Москвы
Умер Раф Краснодарский
Умер Раф Краснодарский
Новую российскую технологию обнаружения F-35 оценили
Новую российскую технологию обнаружения F-35 оценили
Видео
Выпрыгнувший с 13-этажа за педофилом полицейский попал на видео
02:32
Выпрыгнувший с 13-этажа за педофилом полицейский попал на видео
Происшествия В мире
Гигантские очереди из туристов в Сочи попали на видео
00:08
Гигантские очереди из туристов в Сочи попали на видео
Общество
Опубликовано видео запуска ракеты КНР с марсианским зондом
00:15
Опубликовано видео запуска ракеты КНР с марсианским зондом
Наука и техника Наука
Появилось видео с гиперзвуковой ракетой «Циркон»
02:49
Появилось видео с гиперзвуковой ракетой «Циркон»
Армия
Опубликовано видео учебного боя морской пехоты РФ
01:25
Опубликовано видео учебного боя морской пехоты РФ
Армия
Появилось видео с кабанами, переплывающими Неву
00:21
Появилось видео с кабанами, переплывающими Неву
Общество
Рейдерский захват автостоянок попал на видео
03:04
Рейдерский захват автостоянок попал на видео
Происшествия
Появилось видео семьи убитого чеченского блогера
03:20
Появилось видео семьи убитого чеченского блогера
Происшествия
Появилось видео взрыва подозрительного предмета на Ильинке
00:51
Появилось видео взрыва подозрительного предмета на Ильинке
Происшествия Новости Москвы
Работа саперов с подозрительным предметом в Москве попала на видео
01:05
Работа саперов с подозрительным предметом в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение