Найден способ «видеть» кожей 

Группа ученых из Балтийского федерального университета имени Канта в Калининграде начала разработку инновационного прибора для сенсорного зрения, он позволит в прямом смысле "видеть" кожей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные вуза.

Принцип сенсорного зрения ученым известен давно. Еще в конце шестидесятых годов были проведены эксперименты, когда на спине человека выкладывалась матрица из вибрирующих элементов. Элементы выкладывались в образы и даже буквы, а сам человек мог их определить, что "изображено" на его спине.

Сейчас технологии ушли далеко вперед и исследовательская группа разрабатывает прибор, который незрячий человек может вполне использовать в быту. Идея в том, что человек надевает на голову 3D-камеру, она считывает изображения, а встроенный компьютер в режиме реального времени создает карту удаленности предметов и сигнал передается пользователю с помощью виброматрицы. Чем предмет ближе, тем сильнее ощущается сигнал.

Сейчас ученые уже умеют выстраивать трехмерную карту удаленности предметов, а для обработки изображений разработана специальная программа. На очереди создание контроллера и виброматрицы с высоким разрешением.

Виброматрицы — это новое слово в инклюзивных технологиях. Их разрабатывают для неслышащих и невидящих людей, есть матрицы, которые, например, способны распознавать цифры. Главная проблема — это разрешение. Калининградские ученые предлагают весь массив зрительной информации передавать через осязание, для реализации этой концепции нужна сверхчувствительная матрица, аналогов которой нет пока нигде в мире.