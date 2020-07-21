Вы умнее, чем думаете? Восемь мифов об интеллекте и IQ

Dagens Nyheter (Швеция) , чья сотрудница получила доступ к обществу интеллектуалов и была очень разочарована. Правда ли, что с умными людьми приятнее общаться? Действительно ли умные добиваются больших успехов в работе? И неужели мужчины умнее женщин, а может, как раз наоборот? На эти и другие вопросы отвечает, чья сотрудница получила доступ к обществу интеллектуалов и была очень разочарована.

Исследования свидетельствуют, что люди, которые набирают высокие баллы в тестах на IQ, лучше преуспевают и в некоторых других сферах жизни.

Сотрудница Dagens Nyheter Мария Гунтер (Maria Gunther) написала книгу «Ум» (Smart). Аугустин Эрба прочитал эту книгу, которая развенчивает множество мифов об интеллекте.

Миф 1: люди с высоким IQ лучше других

Можно предположить, что люди с доказанно высоким IQ лучше других, ведь у них выше мыслительные способности. Но когда писательница Мария Гунтер стала членом общества людей с высоким коэффициентом интеллекта, она очень быстро поняла, что это вовсе не так. Она подала заявку на членство в Менсе (Mensa), обществе, которое принимает лишь тех, кто успешно проходит его собственную версию теста на IQ.

Мария Гунтер успешно его прошла и вскоре смогла присоединиться к дискуссиям общества в интернете. В своей книге она рассказывает, что далеко не все, кто отлично справился с тестом, были приятными в общении и компетентными в социальном плане людьми. Уровень бесед был настолько низким, что Мария Гунтер покинула Менсу. А вот что она пишет о самих исследователях интеллекта:

«Я была не совсем готова к тому, что при общении с некоторыми экспертами по интеллекту столкнусь с некоторыми неприятными тенденциями — например, с элитизмом, сексизмом, расизмом, недобросовестностью в научной работе и жестким и уничижительным тоном с окружающими. Что-то из этого, конечно, можно объяснить естественной реакцией на то, что поле их деятельности постоянно подвергается нападкам критиков, а предмет исследований до сих пор точно не сформулирован».

Возможно, стоит также добавить, что вовсе не факт, что исследователи интеллекта обладают более высоким IQ, чем другие люди. Но собственный опыт и опыт, полученный Марией Гунтер в Менсе, позволяет нам констатировать, что высокий коэффициент интеллекта не обязательно делает человека приятным в общении. Однако вопрос тут в том, что такое на самом деле интеллект и IQ и как они вообще измеряются.

Миф 2: интеллект — это результат, который вы получаете, пройдя тест на IQ

В поп-культуре существует много разных мнений о том, что такое интеллект, но на самом деле большинство ученых пришли в этом вопросе к единому мнению.

Когда-то IQ обозначал психологический возраст. Коэффициент интеллекта — intelligence quotient по-английски — служил мерой, с помощью которой определяли, отстает ли ребенок в психическом развитии или же развивается быстрее обычного. Но сейчас это уже не так. Да и тесты на IQ бывают разными. В тест, который использует, например, Менса, входят задачи пяти основных типов, согласно Патрисии Карпентер (Patricia Carpenter), Марселю Адаму Джасту (Marcel Adam Just) и Питеру Шеллу (Peter Shell).

1. Ряд из похожих элементов: найдите сходство.

2. Количественное изменение: например, у одной фигуры один отрезок, у другой — два.

3. Сложение или вычитание фигур: отрезки, из которых составлены фигуры, нужно складывать или вычитать друг из друга по отдельности.

4. Распределение трех вариантов.

5. Распределение двух значений.

И, конечно же, очевидно, что способность находить такого рода закономерности мало что говорит, например, о коммуникативных навыках человека. Но в психологии есть доказательства, что тесты на IQ измеряют одно полезное и ценное человеческое свойство. Почему задания перечисленных выше типов выявляют его, неизвестно, мы знаем только, что это именно так.

Однако анализ, который проводят в ходе исследования интеллекта, гораздо более глубок.

Большинство ученых согласны в том, что существует так называемый фактор общего интеллекта. Теорию об общем интеллекте в начале XX века выдвинул английский психолог Чарльз Спирмен (Charles Spearman). Мы знаем, что общий интеллект, как и многие другие свойства человека, в среднем у людей примерно одинаков. Это значит, что большинство из нас находятся на примерно одинаковом уровне, и лишь некоторые люди менее умны или более умны, чем среднестатистический человек.

Как пишет Мария Гунтер в своей книге «Ум», можно выделить два типа интеллекта. Один отвечает за способность делать выводы и решать задачи. Второй — это наши знания и умение их использовать, а также опыт решения задач. Совокупность знаний и опыта называют кристаллизованным интеллектом, а способность делать выводы и решать задачи — подвижным интеллектом. Упрощенно можно сказать, что кристаллизованный интеллект работает, когда нужно распознать старые, уже встречавшиеся схемы и действовать согласно этому, а подвижный интеллект нужен для обнаружения новых схем.

Мария Гунтер определяет интеллект как способность сохранять в голове нужные знания и отбрасывать то, что неважно.

Миф 3: у умных людей дела идут лучше

Как и всегда в случае категоричных и обобщающих заявлений, если присмотреться к ним подробнее, оказывается, что все это весьма нелегко доказать. Что значит, «лучше идут дела»? Что человек зарабатывает больше денег? Что у него выше статус на работе? Что он счастлив? Если посмотреть на то, как складывается жизнь интеллектуальных людей с академической точки зрения, можно сказать, что среди них больше людей с научными степенями. Но есть исследование, которое свидетельствует, что лучше быть глупым человеком, чем неприятным. Люди, которые с трудом принимают критику, справляются со стрессом и переживают неудачи, гораздо больше рискуют остаться без работы, чем те, у кого просто ниже интеллект.

И на работе, как неквалифицированной, так и руководящей, уровень зарплаты часто больше зависит от личных качеств, чем от уровня интеллекта.

Есть много историй об умных людях, которых травили в школе, но проведенные исследования свидетельствуют как раз об обратном. Интеллект работает как своего рода защита. Кроме того, умные дети меньше зависят от уровня образования своих родителей, добиваясь успехов.

Вывод: Интеллект важен, если вы хотите добиться успеха, но избежать провала больше помогают другие качества.

Миф 4: мужчины умнее женщин

Исследования свидетельствуют, что некоторая небольшая разница в интеллекте действительно есть, но нет никаких доказательств, что мужчины умнее женщин. Скорее в мире немного больше мужчин с пониженным интеллектом, чем женщин.

Но зато то же исследование говорит, что среди самых умных людей также немного больше мужчин. Вероятно, все потому, что интеллект можно улучшить, — смотрите пункт 7.

Миф 5: величина мозга определяет интеллект

С точки зрения эволюции здесь все кристально ясно. У динозавров был мозг с горошину, если посмотреть на его соотношение с размером тела. И разница между нами, людьми, и нашими предшественниками как раз заключается в объеме мозга. И этот миф труднее развенчать. Мы знаем, что более крупный мозг у животных обеспечивает им больший интеллект, но ведь у мужчин мозг больше, чем у женщин, а при этом интеллектуальная разница не в пользу мужчин (смотрите пункт 4) — несмотря на их в среднем более крупные мозги. Есть теория, что значение имеет не сам размер, а плотность. Или что определенные части мозга важнее других.

Миф 6: многозадачность не требует интеллекта

Важная часть интеллекта — это то, что психологи называют рабочей памятью, если упрощенно — способность держать информацию в голове. Например, от рабочей памяти зависит, сколько разных вещей мы можем делать одновременно. Есть множество игр, основанных на рабочей памяти, например, Кубик Рубика или Ханойская башня. Кое-кто считает, что рабочая память и подвижный интеллект — одно и то же, но тут ученые еще не пришли к единому мнению.

Миф 7: повысить IQ нельзя

По какой-то причине у многих в сознании прочно засела идея, что интеллект, в отличие от почти всех остальных человеческих способностей, — это нечто неизменное и предопределенное. Но измерения доказывают, что это не так. В качестве примера можно, например, привести так называемый эффект Флинна. Он свидетельствует, что люди, проходящие тест на интеллект сегодня, в среднем делают это лучше, чем те, кто проходил его 15 лет назад.

Можно добиться и обратного результата — ухудшить IQ. Например, если человек растет в загрязненной ртутью местности, интеллект у него падает. Пары ртути ухудшают умственные способности людей.

Наилучший способ повысить интеллект — это учиться. Каждый дополнительный год в школе в среднем улучшает IQ на 1-5 пунктов. И этот результат не выветривается после того, как обучение закончено.

Миф 8: вы умнее, чем думаете

И тут мы подходим к самой печальной части этой статьи. В одном американском исследовании 64% опрошенных согласились с утверждением «Я умнее среднестатистического человека». Читающие это, возможно, уже поняли, что если более половины людей считают себя умнее среднего, то это точно не может быть правдой.

Но тут можно утешиться тем, что хотя бы некоторые-то из этих 64% правы. К тому же это американское исследование нельзя переносить на шведов, и кому вообще какое дело до этого интеллекта — мы же сами в пункте 3 написали, что важнее быть приятным человеком!