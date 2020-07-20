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Эксперт оценил возможное влияние жары на пандемию 

RT на русском 1 час назад
Эксперт оценил возможное влияние жары на пандемию
Фото: РИА Новости
Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Сеченовского университета Владимир Бекетов оценил возможное влияние жары на пандемию.
«Пандемия коронавируса сейчас продолжается, и мы видим, что надежды на то, что летняя жара или меньшая влажность будут положительно влиять на заболеваемость COVID-19, не оправдываются», — заявил он в беседе с kp.ru.
По его словам, есть страны, в которых заболеваемость остаётся на высоком уровне, например, Индия или Иран, несмотря на благоприятный климат.
Как считает Бекетов, не стоит ожидать, что коронавирус имеет какую-то ярко выраженную сезонность.
«Мы сейчас усиленно готовимся к тому, чтобы не допустить наслоения на эпидемию коронавируса еще и эпидемии гриппа», — добавил он.
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Наука , Наука и техника , Владимир Бекетов , Комсомольская правда
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