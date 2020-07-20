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Минобороны РФ успешно завершило фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса 

ТАСС и ещё 5 1 час назад
Минобороны завершило испытания вакцины от коронавируса
Фото: Минобороны РФ/ТАСС, архив
Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи успешно завершило фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса с участием добровольцев на базе Главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России.
"Утром 20 июля вторая группа в составе 20 добровольцев выписана из военного госпиталя. Перед выпиской добровольцы в соответствии с протоколом исследования прошли итоговое обследование и сдали контрольные анализы крови. Имеющиеся результаты анализов однозначно показывают выработку у всех добровольцев иммунного ответа в результате вакцинации", — сообщили в российском военном ведомстве.
В Минобороны подчеркнули, что никаких побочных эффектов, осложнений или нежелательных реакций, жалоб на состояние здоровья у добровольцев не выявлено.
"Для подтверждения достигнутого положительного эффекта, безопасности и переносимости вакцины все добровольцы на 42-е сутки после первой вакцинации вновь пройдут контрольное обследование", — добавили в ведомстве.
Полученные при испытаниях данные будут переданы для обработки в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии для оценки и подготовки к госрегистрации вакцины.
В Минобороны подчеркнули, что испытания вакцины проведены в полном соответствии с действующим законодательством и научной методологией, без каких-либо попыток сокращения сроков исследования.
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Комментарии
Наука , Армия , Министерство обороны
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