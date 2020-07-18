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Человечеству предсказали мрачное будущее 

Инвест-Форсайт 3 часа назад
Человечеству предсказали мрачное будущее
Фото: Инвест-Форсайт
В будущем людей по всему миру ожидает большая катастрофа. Таким прогнозом поделились ученые из Института показателей и оценки здоровья в США, а также Университета Вашингтона.
Этой бедой, считают исследователи, будет стремительное сокращение численности людей по всей планете. О мрачном будущем человечества пишет журнал Lancet.
Казалось бы, численность людей на всех континентах растет, и к 2060 году увеличится на целых 2 млрд человек. Однако затем уровень рождаемости начнет стремительно падать, а некоторые страны потеряют до половины населения. К таким ученые отнесли Италию и Японию, где будет расти доля возрастного населения. Однако в том числе рождаемость упадет в странах Африки и Китая.
Численность людей старше 80 лет увеличится примерно в шесть раз. Главные проблемы, с которыми предстоит столкнуться людям, это неготовность к новым вызовам систем здравоохранения, а также социальной поддержки. Кроме того, увеличение доли пожилых людей будет плохо сказываться на экономике в целом.
Согласно новым прогнозам, к 2100 году количество людей составит 8,8 млрд человек. Напомним, ранее считалось, что к этому времени на планете будет проживать более 12 млрд людей.
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Наука , США
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