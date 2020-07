Суперзрение: кто видит на 99 миллионов оттенков больше

© Proceedings of the National Academy of Sciences Jun 2020 /// Цветовое восприятие тетрахроматов — животных, обладающих четырьмя типами колбочек — можно представить в виде пирамиды. Ее вершины соответствуют чистым цветам. Их распознают отдельные колбочки. Цветные ребра пирамиды — оси спектральных цветов, пунктирные — неспектральных. Цветовое пространство человека можно представить в виде треугольника в основании пирамиды.