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Мурашко назвал сроки регистрации российской вакцины от коронавируса 

RT на русском 38 минут назад
Названы сроки регистрации российской вакцины от COVID-19
Фото: РИА Новости
Регистрация российской вакцины от коронавируса ожидается в августе, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Думаю, что первая регистрация будет в августе, первая — начало второй декады ориентировочно», — цитирует главу министерства РИА Новости.
Ранее группу добровольцев-участников испытаний вакцины от COVID, проводимых Минобороны и центром Гамалеи, выписали из госпиталя имени Бурденко. МО заявило о хорошей переносимости препарата.
Как отмечали в Минздраве, 17 вакцин от коронавирусной инфекции показали себя как «перспективные кандидаты».
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Наука , Наука и техника , Михаил Мурашко , Министерство обороны , Минздрав РФ , РИА Новости
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