Просмотр порно приводит к импотенции

Любовь к порно приводит к эректильной дисфункции и проблемам в сексуальных отношениях с партнером, выяснила международная группа ученых. Чем больше мужчина уделяет времени порно, тем выше становятся его запросы, и тем сложнее ему возбудиться при настоящем сексе. Как просмотр порно сказывается на сексуальной функции женщин, пока неизвестно.

Пристрастие к порно ухудшает эректильную функцию, предупреждает международная команда ученых во главе со специалистами Антверпенского университета в Бельгии . Об этом они рассказали на Ежегодном урологическом конгрессе, который в этот раз прошел дистанционно.

Примерно с 2007 года доступность порнографии стала расти благодаря интернету. Однако информации о том, как рост потребления порнографии может повлиять на эректильную функцию, пока что недостаточно. Авторы работы создали онлайн-анкету со 118 вопросами, которая рекламировалась в основном среди мужчин в Бельгии и Дании через социальные сети, плакаты и листовки. На вопросы ответили 3267 мужчин. Они сообщили, как часто мастурбируют, как часто смотрят порно и как часто занимаются сексом. Особое внимание исследователи уделили мужчинам, которые занимались сексом в течение последних четырех недель — это позволило оценить влияние просмотра порнографии на сексуальную активность. Анкета также включала стандартные вопросы по эректильной функции и сексуальному здоровью.

Опрошенные мужчины смотрели порно до 70 минут в неделю, в среднем — 5-15 минут. Некоторые почти не увлекались порнографией, другие же искали ее почти каждый день.

При этом около 23% мужчин в возрасте до 35 лет, участвовавших в опросе, признались — у них есть проблемы при сексе с партнером.

«Эта цифра оказалась выше, чем мы ожидали. Мы обнаружили, что была очень существенная связь между временем, проведенным за просмотром порно, и ростом проблем с эректильной функцией при сексе с партнером. Мужчины, которые смотрят больше порно, также получили высокие баллы по шкале зависимости от порнографии», — отмечает профессор Гюнтер де Вин, ведущий автор исследования.

Впрочем, подчеркивает де Вин, это был опрос, а не полноценное исследование, поэтому не стоит распространять его результаты на все население. Тем не менее, работа показала очевидную связь между просмотром порно и проблемой в половых отношениях с партнером.

«Мы обнаружили, что 90% мужчин перематывают порнографические видео, чтобы посмотреть самые возбуждающие сцены. Нет сомнений в том, что порно влияет на то, как мы относимся к сексу, — говорит де Вин. — В нашем опросе только 65% мужчин считали, что секс с партнером более захватывающий, чем просмотр порнографии. Кроме того, 20% было необходимо смотреть более изощренное порно, чтобы получить тот же уровень возбуждения, что и раньше. Мы считаем, что проблемы эректильной дисфункции, связанные с порно, вызваны этим отсутствием возбуждения».

«Это интересное исследование, — считает профессор Маартен Альберсен из Левенского университета в Бельгии. — Но выборка состояла в основном из молодых мужчин, привлеченных с помощью соцсетей, что может привести к искажению результата — в выборку попадут люди, более часто потребляющие порнографический контент в интернете. В целом, исследование дает интересное представление о том, как потребление порно мужчинами может привести к нарушению эректильной функции, проблемам с сексуальным удовлетворением и неуверенности в себе во время полового акта с партнером».

По мнению де Вина, требования мужчин к порнографическому контенту растут, и секс с партнером просто не может обеспечить им такого же уровня возбуждения.

«Исследование вносит свой вклад в продолжающуюся дискуссию по этой теме, — говорит Альберсен. — Эксперты подчеркивают, что порно может иметь как положительные, так и отрицательные последствия, и может, например, использоваться в качестве подспорья в лечении сексуальных дисфункций. Поэтому эта область довольно спорна, и точка в дискуссии о порнографии еще не поставлена».

В будущем исследователи планируют более точно определить, какие факторы вызывают эректильную дисфункцию, а также выяснить, как просмотр порно влияет на женщин. Также они подчеркивают, что врачи, которые занимаются лечением эректильной дисфункции, должны спрашивать пациентов о том, как часто они смотрят порно.

Ранее психологи установили, что знакомство с порнографией в раннем возрасте заставляет мужчин стремиться к власти над женщинами, а в более позднем приводит к половой распущенности. Эти результаты несколько удивили исследователей — они ожидали усиления обеих линий поведения в связи с более ранним возрастом знакомства с порнографией. Причина, по которой состоялся первый просмотр порно, на результат не влияла.

«Порнография оказывает существенное влияние на формирование отношения к сексу у молодых людей, — отметили ученые. — В результате у них появляются определенные стереотипы и они оказываются совершенно не приспособлены к настоящему сексу».

Зная больше о взаимосвязи просмотра порнографии мужчинами и их отношения к женщинам, исследователи рассчитывают найти ключ к борьбе с домогательствами и изнасилованиями, особенно со стороны юношей, которые, очевидно, столкнулись с порно в довольно раннем возрасте. Также эти данные будут полезны при лечении различных эмоциональных и социальных проблем, с которыми сталкиваются молодые люди, увлекающиеся порнографией.