Когда Земли станет безлюдной?

Во второй половине XXI века количество людей на Земле начнет уменьшаться, считают исследователи из США. Это произойдет за счет снижения рождаемости и приведет к увеличению количества стариков. Сгладить ситуацию можно за счет поддержки семей с детьми и открытой иммиграционной политики.

К 2060-м годам численность населения Земли перестанет расти и начнет снижаться, выяснили специалисты из Вашингтонского университета. О своих выводах они рассказали в статье в журнале The Lancet.

Риск перенаселения Земли волнует ученых давно. Медицина значительно снизила смертность и увеличила продолжительность человеческой жизни, что привело к увеличению количества людей на планете с одного миллиарда в 1804 году до 7,8 млрд в 2020 году. Такие высокие темпы роста чреваты истощением ресурсов, да и подходящих для жизни территорий не так много.

Однако, по всей видимости, с серьезными проблемами перенаселения человечество в ближайшее время не столкнется — к 2060 году появится еще 2 млрд людей, а затем численность населения начнет постепенно снижаться.

Пока сложно сказать, как это повлияет на планету. Хотя меньшее количество людей снизит нагрузку на экологию, в остальном будущее может оказаться довольно мрачным.

«Хотя уменьшение численности населения потенциально хорошо для сокращения выбросов углекислого газа и нагрузки на продовольственные системы, с увеличением числа пожилых людей и уменьшением числа молодых людей, по мере того, как общество будет стремиться развиваться с меньшим количеством работников и налогоплательщиков, будут возникать экономические проблемы, а возможности стран по накоплению капитала, необходимого для финансирования социальной поддержки и здравоохранения для пожилых людей, сократятся», — считает биостатистик Стейн Эмиль Воллсет, ведущий автор исследования.

Исследователи использовали данные, посвященные численности населения, болезням и демографическим данным во всем мире.

По их подсчетам, к 2064 году численность населения вырастет до 9,7 млрд человек. Затем она начнет снижаться и к концу столетия упадет до 8,8 млрд

Эти цифры значительно отличаются от других оценок, сделанных в последние годы. По некоторым из них, население к 2100 году дорастет до 12,3 млрд

В расчетах многое зависит от того, на какие данные и инструменты опираться, отмечают исследователи. Необходим учет всех стимулов и ограничений, влияющих на рождаемость.

Более ранние работы основаны преимущественно на общем коэффициенте фертильности. Он отражает число детей, которые появятся у человека на протяжении жизни. Также используются данные о группах женщин и числе их детей, рожденных к определенному возрасту. Однако в данной работе исследователи учли также возможные изменения рождаемости, смертности и миграции, которые могут произойти.

Так, сегодня в странах Африки к югу от Сахары в среднем одна женщина рожает 4,7 детей. Рекордсмен по рождаемости — Нигер, там на каждую мать приходится семь деторождений. Однако к 2100 году количество деторождений, по расчетам исследователей, должно снизиться до 1,8.

Рождаемость упадет и в других странах. По прогнозам, население Японии уменьшится со 128 млн в 2017 году до 60 млн в 2100 году. Население Китая, которое сегодня составляет почти полтора миллиарда, упадет примерно до 730 млн России исследователи спрогнозировали уменьшение населения до 89 млн В ближайшее время Китай, скорее всего, обгонит США по объемам ВВП. Но если количество трудоспособного населения упадет, то к началу следующего столетия первое место вернет себе США. Однако лишь в том случае, если в стране будет достаточно трудоспособного населения.

«Для стран с высоким уровнем доходов и низким уровнем рождаемости лучшие решения для поддержания нынешнего уровня населения, экономического роста и геополитической безопасности — открытая иммиграционная политика и социальная политика, поддерживающая семьи, имеющие желаемое количество детей, — считают исследователи. — Однако существует реальная опасность того, что в условиях сокращения численности населения некоторые страны могут рассмотреть возможность проведения политики, ограничивающей доступ к услугам в области репродуктивного здоровья, что может привести к катастрофическим последствиям».

Во второй половине столетия число людей старше 80 лет увеличится в шесть раз, отмечают исследователи.

Это не только поставит серьезные вопросы касательно социальной поддержки, но и приведет к тому, что в центре внимания будут находиться ресурсы здравоохранения.

Таким образом, заключают исследователи, кроме возможного бесконечного роста человечеству грозит еще и снижение численности из-за снижения рождаемости. Оба этих варианта приведут к негативным последствиям, о борьбе с которыми стоит задуматься уже сейчас.