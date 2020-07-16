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Содержание СО2 в атмосфере Земли достигло рекорда в 2019 году 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Содержание СО2 в атмосфере Земли достигло рекорда
Фото: nasa
Концентрация парниковых газов в атмосфере Земли продолжает расти, в 2019 году был достигнут новый максимум для российских станций наблюдения, следует из обзора состояния и загрязнения окружающей среды в России за минувший год, опубликованном Росгидрометом.
В обзоре Росгидромета указывается, что «в 2019 году концентрация СО2 продолжила свой рост, обновив очередные максимумы», передает РИА «Новости».
«В Териберке и Тикси среднегодовое значение СО2 составило 414,3 млн единиц, за год увеличившись на 3,2 млн единиц и 3 млн единиц соответственно», — указывается в документе.
Кроме того, растет содержание в атмосфере еще одного парникового газа — метана: «За период с 2009 по 2019 годы концентрация СН4 (метан) увеличилась на 60,7 млрд единиц».
Рост концентрация СО2 в атмосфере носит антропогенный характер и связан с выбросами углекислого газа объектами энергетики и промышленности.
По мнению международной группы экспертов по изменению климата, увеличение содержания СО2 в атмосфере ускоряет рост глобальной температуры и способствует изменению климата.
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Наука , Наука и техника , Росгидромет , РИА Новости
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