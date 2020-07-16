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Раскрыты таинственные захватчики Древнего Египта 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Раскрыты таинственные захватчики Древнего Египта
Фото: The Metropolitan Museum of Art
Ученые Борнмутского университета в Англии выяснили, что гиксосы, правившие Египтом в XVII веке до нашей эры, на самом деле не были иностранными захватчиками, а группой, пришедшей к власти изнутри государства. Статья, раскрывающая тайну древнего народа, опубликована в журнале PLoS ONE.
Гиксосы правили в Египте с 1638 по 1530 год до нашей эры, во времена XIII-XVII династий фараонов. По мнению историков, они являлись выходцами с Ближнего Востока, однако оставалось неизвестным, как именно они захватили власть. Согласно одной из версий, они вторглись в Египет, однако эта идея была поставлена под сомнение.
Исследователи проанализировали образцы зубной эмали, принадлежавшие 75 людям, похороненным в древней столице гиксосов Телль-эль-Даба в северо-восточной части дельты Нила. Они сравнили соотношение изотопов стронция в останках с соотношениями изотопов в Египте и других местах. Оказалось, что многие жители города не были местными, а иммигрировали из различных стран, что подчеркивает мультикультурное происхождение гиксосов. С течением времени иммигранты пришли к власти, не прибегая к насилию.
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Наука , Наука и техника , Египет , Великобритания
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