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В России выделили более 100 штаммов коронавируса 

ТК «Звезда» и ещё 18 25 минут назад
В России выделили более 100 штаммов коронавируса
Фото: РИА Новости
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, эти образцы сделали заметный вклад глобальный мониторинг изменчивости коронавируса.
В России выделили более 100 штаммов коронавируса. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением инфекции.
«После появления первых больных в стране российские ученые выделили штаммы коронавируса. Их сейчас у нас более 100», — рассказала она.
По словам Голиковой, эти образцы сделали заметный вклад глобальный мониторинг изменчивости коронавируса.
Ранее сообщалось, что один из новых штаммов вируса увеличил его заразность на 30%. Один зараженный оказался способен инфицировать четырех человек.
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