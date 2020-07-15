В России выделили более 100 штаммов коронавируса 

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, эти образцы сделали заметный вклад глобальный мониторинг изменчивости коронавируса.

России выделили более 100 штаммов коронавируса. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением инфекции.

«После появления первых больных в стране российские ученые выделили штаммы коронавируса. Их сейчас у нас более 100», — рассказала она.

По словам Голиковой, эти образцы сделали заметный вклад глобальный мониторинг изменчивости коронавируса.

Ранее сообщалось, что один из новых штаммов вируса увеличил его заразность на 30%. Один зараженный оказался способен инфицировать четырех человек.